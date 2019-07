Negenborn

Für die Eröffnung der neu gebauten Kita mit Krippe in Negenborn steht der offizielle Termin jetzt fest: Am Montag, 16. September, erleben Kinder und Eltern dort ihren ersten Tag. Doch noch wird an dem Holzfertigbau auf der Bürgerwiese mitten im Dorf gearbeitet.

„Es ist immer ein Ziel, solche Neubauten zum Beginn eines neuen Kindergartenjahres am 1. August zu übergeben“, sagt Tim Arndt-Sinner, Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft Kinderfreunde. Aber er habe schon vor dem Richtfest die Eltern informiert, dass es eine zeitliche Verschiebung geben werde. Zurzeit trockne der Estrich, danach werden die Bodenleger arbeiten. Anfang September kommen die Möbel. „Wenn alles eingerichtet ist, hat das Team noch eine Woche Zeit, sich in Ruhe auf die Kinder einzustellen.“

Erstgespräche in anderer Einrichtung

Ab Montag, 5. August, sind die anderen Einrichtungen der Kinderfreunde in Mellendorf an den Straßen Allerhop und Gilborn nach der Sommerpause wieder in Betrieb. Die Erstgespräche mit den Eltern der angemeldeten Kinder, die in Negenborn dann in die Kita gehen, führen die Mitarbeiter Arndt-Sinners Angaben zufolge in der Einrichtung am Allerhop. Aktuell haben die Kinderfreunde Sommerschließzeit, sodass die weitere Platzvergabe erst danach bearbeitet werden kann, bestätigt Gemeindesprecher Magnus Wurm. Er weist darauf hin, dass es sich bei den nächsten Anmeldungen jedoch um Aufnahmen für das Frühjahr 2020 handele.

Für Spiel, Erholung und Veranstaltungen, aber auch zum Üben am Feuerwehrgerätehaus (hinten links) und als Außenanlage für den Jugendtreff darin diente die zentrale Negenborner Bürgerwiese bisher. Jetzt entsteht dort die neue Kita. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Krippe nimmt Kinder erst ab einem Jahr auf

25 Kita- und 15 Krippenplätze entstehen in dem Negenborner Kindergarten. Die Krippengruppe ist Arndt-Sinner zufolge schon lange ausgebucht, bei den Kita-Plätzen haben Eltern noch Chancen. Die Anmeldungen erfolgen über die zentrale Platzvergabe der Gemeinde mit mehreren Vergaberunden und mit einem Punktesystem. Nach den Richtlinien der Gemeinde, und das wird so auch vom Geschäftsführer des Betreibers ausdrücklich bekräftigt, werden in Krippen in der Wedemark keine Kinder unter einem Lebensjahr aufgenommen. Auch werden die Jüngsten in Negenborn nicht alle gleichzeitig ihren Krippenalltag beginnen. „Die Erzieherinnen nehmen sich mit den Eltern und den Kindern Zeit für die Eingewöhnung. Es kommen alle zeitlich versetzt“, erklärt Arndt-Sinner.

Politik hat grünes Licht im Oktober gegeben

Es war eine mehr als sportliche Leistung im Zusammenspiel von Gemeinde, dem Kindergartenträger, der Politik und den Anliegern: Am 29. Oktober 2018 hatte der Gemeinderat grünes Licht gegeben, am 1. April wurde das Grundstück dem Betreiber Kinderfreunde übertragen, am 21. Juni wurde an dem Holzfertigbau Richtfest gefeiert.

Kinnerstuuv soll die Kita heißen, zeigen beim Richtfest auf dem Banner Greta Rose (von links) für den Beirat der Kinderfreunde, der stellvertretende Ortsbürgermeister Wolfgang Kasten, Bürgermeister Helge Zychlinski, Tim Arndt-Sinner, Ortsbürgermeister Peter Reuter und Ortsbrandmeister Georg Kohne junior. Quelle: Ursula Kallenbach

Die beim Richtfest Kinnerstuuv – hochdeutsch Kinderstube – getaufte Einrichtung nimmt Kinder aus dem Schulbezirk Brelingen mit Negenborn, Brelingen, Abbensen und Duden-Rodenbostel auf. „Wir haben eine relativ hohe Anzahl Negenborner Anmeldungen, aber auch aus Abbensen und Brelingen“, berichtet Arndt-Sinner. Vor allem die Krippe war aus den beiden benachbarten Orten nachgefragt und schnell belegt; dort werden keine gesonderten Krippenplätze vorgehalten.

Die künftige Kita-Leiterin Janine Weise freut sich auf den Erstbezug der neuen Räume auf der zentral gelegenen Bürgerwiese in Negenborn. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Zwei Fachkräfte fehlen noch

Mindestens genauso wie der Baufortschritt fordert einen Kita-Träger das Bemühen um qualifiziertes Personal heraus. „Es werden nach Bedarf immer neue Kitas gebaut, aber es wird vergessen, dass dort auch jemand arbeiten muss“, sagt Arndt-Sinner. Personal sei einfach nicht am Markt. Insofern, so räumt er ehrlich ein, sei er auch froh über die im Vergleich kleine Einheit mit 25 und 15 Plätzen in Negenborn. Für die Kita mit Krippe benötige er acht pädagogische Fachkräfte, wobei diese erfahrungsgemäß zu 99 Prozent Frauen sind. Zwei fehlten noch, würden aber erst 2020 gebraucht.

Die Zettelwirtschaft hat ein Ende Zettel gehören in den Einrichtungen der Kinderfreunde Wedemark ab Anfang August der Vergangenheit an. Künftig erhalten Eltern wichtige Informationen und Termine auf ihr Handy – über eine App. Von dieser technischen Neuerung profitieren Eltern der Krippe am Teich in Mellendorf, der Wederacker in Mellendorf und der neuen Kinnerstuuv in Negenborn. Der Service ist kostenlos. Die Kinderfreunde seien die ersten Nutzer dieses Angebots in der Region Hannover, betont Geschäftsführer Tim Arndt-Sinner. Die App hat das Start-up-Unternehmen Stay Informed mit Sitz in Merzhausen bei Freiburg für Kindertageseinrichtungen und Schulen entwickelt. „Die Teams in den Einrichtungen freuen sich über diese Arbeitserleichterungen ohne Papier“, sagt er. Die App ersetze selbstverständlich nicht das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erzieherinnen. Jedoch helfe sie den Erziehungsberechtigten, besser und direkter zu erfahren, was der Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. „Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder Whatsapp-Gruppen, um sich zu organisieren und um Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die App datenschutzrechtlich absolut sicher“, betont der Geschäftsführer. „Die Daten können nicht kommerziell von Dritten genutzt werden, und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei Whatsapp-Gruppen preisgegeben.“ Näheres erfahren die Eltern in den Einrichtungen der Kinderfreunde. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per E-Mail zusenden lassen. uc

Von Ursula Kallenbach