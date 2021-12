Resse

Die alte Sitzbank am Neubaugebiet Neues Land in Resse hatte es eindeutig hinter sich. Altersbedingt und durch Witterungseinflüsse in schlechtem Zustand, war sie nicht mehr zu gebrauchen. Der neue Ortsbürgermeister Kai Tschentscher (WWR) berichtete das auf kurzem Dienstweg Thomas Warneke von der Gemeinde Wedemark, der kurzerhand eine neue Bank zur Verfügung stellte. Gemeinsam mit dem Resser Martin Reitemeier wurde die Bank daraufhin aus Mellendorf abgeholt. Die Verantwortlichen entfernten dann mit einem von Reitemeier zur Verfügung gestellten Minibagger die alte Bank und installierten die neue. „Wir freuen uns sehr über die neue Bank. Jetzt können die Resserinnen und Resser den Baufortschritt beobachten oder einfach nur eine Pause einlegen“, sagte Tschentscher.

Von Fiona Lechner