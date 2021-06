Elze

Die Gemeinde Wedemark wird die Flächen im Baugebiet Bäckkamp-Schmiedestraße in Elze voraussichtlich von Sommer an vermarkten. Der Preis für das Bauland, auf dem Häuser in fußläufiger Entfernung zum S-Bahnhaltepunkt Elze/Bennemühlen entstehen sollen, steht bereits fest. Fast fertig gestellt ist die benachbarte Seniorenanlage Convivo Park Alte Festwiese. „Elze erlebt einen regelrecht Entwicklungsschub“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) mit Blick auf die beiden Großprojekte. Er rechnet mit 200 bis 300 neuen Einwohnern im drittgrößten Ortsteil der Gemeinde.

Über Baugebiet in Elze wird seit 2013 diskutiert

Die Gemeinde Wedemark beabsichtigt bereits seit Jahren, auf dem großen Wiesenareal zwischen der L 190 (Walsroder Straße) im Westen, der Mittelstraße im Norden, der Schmiedestraße im Osten und der Wasserwerkstraße im Süden Wohnbauland zu entwickeln. Dieses Gebiet ist bislang unbebaut und wird noch landwirtschaftlich genutzt. Erstmals habe man die Umwandlung in ein Baugebiet im Dezember 2013 politisch diskutiert, erinnert sich der Bürgermeister. Doch durch „schwierige Eigentumsverhältnisse“ habe sich die Entwicklung verzögert.

Verwaltungsausschuss hat über Baulandvergabe beschlossen

Diese Hemmnisse sind jetzt aus dem Weg geräumt. Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss hat nun anstelle des Rates den finalen Beschluss zur Vergabe des Baulands getroffen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst mehr als elf Hektar, er beinhaltet jedoch auch bereits bebaute Flächen an den umliegenden Straßen.

Planung sieht gestaffelte Bebauung vor

Das Konzept sieht im Südwesten höhere Gebäude und eine größere Verdichtung vor, beides nimmt nach Nordosten hin ab. Diese Abstufung resultiert aus der vorhandenen Wohnbebauung, aber auch aus der Nähe zum S-Bahn-Haltepunkt, der im Südwesten liegt. So werden die Bewohner der dichter bebauten Bereiche eine besonders kurze Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Das städtebauliche Konzept sieht südlich der „Planstraße Süd“ Geschosswohnungsbau mittlerer Dichte mit maximal drei Vollgeschosse vor. „Bei der Vermarktung dieser Flächen wird die Gemeinde Wedemark besonderen Wert auf einen angemessenen Anteil an Sozialwohnungen legen“, heißt es in der Begründung des Bebauungsplans.

Im Zentrum des neuen Wohnquartiers wird eine Mischung aus Reihen-, Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern mit bis zu zwei Vollgeschossen entstehen. Außerhalb der Planstraßen im Norden und Osten sind als Übergang zur bestehenden Bebauung freistehende Häuser in maximal eingeschossiger Bauweise geplant. „Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Freiraumqualität der bestehenden Häuser mit ihren meist süd- beziehungsweise westorientierten Gärten möglichst wenig beeinträchtigt wird“, so die Verfasser des Bebauungsplans. Zudem reserviert die Gemeinde laut Zychlinski einen Bauplatz für eine mögliche neue Kindertagesstätte.

Blick von der Schmiedestraße ins künftige Baugebiet Bäckkamp-Schmiedestraße. Quelle: Frank Walter

Grundstücke kosten 180 Euro je Quadratmeter

Im Einzelnen sehen die Pläne vier Grundstücke mit Flächen zwischen 2200 und 2700 Quadratmetern für Mehrfamilienhäuser vor. Der Verwaltungsausschuss (VA) hat nun beschlossen, diese Flächen für die Vergabe an Bauträger öffentlich auszuschreiben. Auf zwei Arealen sollen jeweils etwa zehn Reihenhäuser Platz finden, die Grundstücke werden laut VA-Beschluss öffentlich ausgelobt. Zudem werden etwa 20 Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Bauwillige Familien werden die Einzel-, Doppel- und Reihenhausgrundstücke für 180 Euro pro Quadratmeter von der Gemeinde kaufen können. „Das entspricht dem Bodenrichtwert“, sagt Bürgermeister Zychlinski.

Starten wird die Vermarktung dieser Grundstücke allerdings erst, wenn die Kaufverträge für die Baugrundstücke für die Gebiete Neues Land in Resse und Auf den Raden in Berkhof in Sack und Tüten sind. Die vielen Notartermine würden die Gemeinde ansonsten überfordern, sagt Zychlinski zur Begründung.

50 Prozent gehen an bauwillige Wedemärker

Wie erstmals beim Neubaugebiet in Resse wird auch für das Baugebiet Bäckkamp-Schmiedestraße das Bewerbungsverfahren zweigeteilt: 50 Prozent der Grundstücke für Privatkäufer werden nach dem sogenannten Einheimischenmodell an bauwillige Wedemärker gehen, die übrigen unter allen Interessierten verlost. „Die Bewerbungsphase wird im Sommer starten“, kündigt der Bürgermeister an. Wie in Resse ist davon auszugehen, dass die Gemeinde auch in Elze keine Mühe haben wird, ihre Grundstücke loszuwerden.

Seniorenwohnanlage in Elze ist fast fertig

Deutlich weiter ist ein Projekt in direkter Nachbarschaft: Die Seniorenwohnanlage Convivo Park Alte Festwiese in Elze steht kurz vor der Fertigstellung, wie der Ortsrat und Bürgermeister Zychslinski nun bei einer Baustellenbesichtigung erfuhren.

Die Elzer Ortsratsmitglieder und Bürgermeister Helge Zychlinski informieren sich vor Ort über den Stand der künftigen Seniorenwohnanlage. Quelle: Gemeinde Wedemark

Im Herbst 2019 hatten die Projektverantwortlichen den Grundstein an der Wasserwerkstraße gelegt. Trotz der Corona-Pandemie geht die Anlage nun in den kommenden Wochen ihrer Vollendung entgegen. „Wir erwarten Ende Juni die finale bauliche Übergabe der Immobilie durch den Eigentümer“, erläuterte Katja Baalmann, zuständig für den Vertrieb der Convivo Parks. Parallel zu den Restarbeiten beginne man bereits mit der Möblierung.

Entstanden sind 14 Bungalowhälften mit Terrasse, 24 Mikro-Apartments, eine Tagespflege für 15 Gäste, eine Cafeteria mit eigener Küche und Terrasse, 47 Wohnungen auf zwei Etagen mit Balkon oder Dachterrasse sowie ein Veranstaltungsraum mit separater Dachterrasse. Auch die Grünanlagen sollen dann größtenteils schon hergerichtet sein.

Im Juli sollen die ersten Mieter einziehen. Diese können dann Unterstützungsmöglichkeiten individuell hinzubuchen, für die Betreuung vor Ort ist die Sozialstation zuständig. Deren Team wird alle Aufgaben der pflegerischen- und der Versorgungsmaßnahmen übernehmen.

Von Frank Walter