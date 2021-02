Gailhof/Mellendorf

Elf Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus sind eine neue Offerte an alle, die in der Wedemark Wohneigentum suchen. Auf einer 10.650 Quadratmeter großen Fläche gegenüber dem Jugend-, Gäste- und Seminarhaus der Region Hannover in Gailhof vermarktet die Firma Grefer-Immobilien aus Bissendorf das Projekt „Am Heuweg“. Eine dort ansässige Familie hat ihr großes Grundstück dem in der gesamten Wedemark tätigen Investor zur Wohnbebauung verkauft.

„Wir reichen jetzt die Bauanträge ein. Am Montag fangen wir an, Bäume zu fällen“, kündigte Uwe Grefer zum Start des Vorhabens bei einem Pressetermin mit Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und der Vorsitzenden des Bauausschusses, Susanne Brakelmann, vor Ort an. Vor Ort, das ist an der Straße Am Jugendheim (K 107) tatsächlich eine Enklave, die zu Mellendorf gehört, obwohl das Ortsschild an der nahen Landesstraße 310 Gailhof ausweist. Interessierte finden auch den Bebauungsplan, der seit 2015 lange strittig in der politischen Diskussion war, bei der Gemeinde Wedemark unter der Bezeichnung „Am Jugendheim-Südwest“ – und das Jugendheim ist in Gailhof verortet.

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus in Gailhof ist weithin bekannt. Das geplante Wohngebiet liegt ganz in der Nähe auf der anderen Seite der Kreisstraße 107. Quelle: Ursula Kallenbach

Geplant ist eine lockere Bebauung auf großen Grundstücken

Zweigeschossige Einfamilienhäuser, „kubisch im Bauhaus-Stil“, plant Grefer, jeweils auf Grundstücksgrößen von etwa 800 Quadratmetern. Die Häuser sollen 160 bis 170 Quadratmeter Wohnfläche bieten. In dem Mehrfamilienhaus sollen – ebenfalls zum Kauf – sieben Wohnungen entstehen. Die Überzahl an Einfamilienhäusern wie auch die Abholzung von Wald dort für das Baugebiet hatten die Grünen in der politischen Diskussion moniert.

So sollen die geplanten Einfamilienhäuser aussehen. Quelle: Grefer Immobilien GmbH

„Wertvolle Bäume sollen erhalten bleiben. Das Baugebiet soll mit der lockeren Bebauung ein bisschen ein Bonbon werden“, betonte Brakelmann. „Zuerst wollten wir die Häuser um die Bäume herum bauen, aber diese waren zu ausladend“, erklärte Projektträger Grefer. Die vorhandene mächtige Buche, die von der bisherigen Eigentümerfamilie nach eigener Auskunft 1910 gepflanzt wurde, wird bleiben. Der Baum ist so festgesetzt im Bebauungsplan.

Borgas: Für Gebiet „Am Heuweg“ ist der Bedarf da

„Der Bedarf für die Häuser ist da“, sagte Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas. Das künftige Wohngebiet liege nur 1500 Meter Luftlinie zum S-Bahnhof Mellendorf und zu den Einkaufsmöglichkeiten im Ort. Den Namen „Am Heuweg“ bestimmte der Ortsrat, so soll auch die Zufahrt von der Regionsstraße heißen. Einen Spielplatz hat der Planer in dem Areal nicht vorgesehen. Aber den Spielplatz auf dem Gelände des Jugend-, Gäste- und Seminarhauses werden die Kinder öffentlich genehmigt nutzen können.

Der Bebauungsplan hat lange gebraucht

An der die Straße Am Jugendheim stehen nahe der Abzweigung von der L 310 bereits einzeilig mehrere Einfamilienhäuser. Der Ortsrat Mellendorf-Gailhof hatte die weitere Bebauung früh befürwortet. Der Gemeinderat lehnte zunächst ab, 2018 wurde das Bebauungsplanverfahren jedoch weiter auf den Weg gebracht. Eine benachbarte Hundezucht stellte einige Zeit lang noch ein Hindernis dar, aber 2020 kam der Bebauungsplan letztlich per Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat in trockene Tücher – ohne Einwendungen von Anliegern. Uwe Grefer selbst moderierte das Problem mit den bellenden Vierbeinern. „Es ist eine Hobbyzucht, die zurückgefahren werden soll“, berichtete er.

Von Ursula Kallenbach