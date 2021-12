Bissendorf

Mit Beginn der Adventszeit leuchtet am Turm der Michaeliskirche in Bissendorf nicht nur der große Adventsstern. Jeden Abend strahlt nun auch der Kirchturm, nachdem er viele Monate im Dunkeln gestanden hatte. Einer der beiden Lichtmasten hatte regelmäßig für einen Kurzschluss gesorgt. Und so beschloss die Kirchengemeinde, den in die Jahre gekommenen Strahler gegen eine zeitgemäße LED-Beleuchtung zu tauschen, mit der auch gleich der Energieverbrauch gesenkt werden kann.

Drei Strahler beleuchten nun das historische Gebäude im Bissendorfer Ortskern, und das soll im Winterhalbjahr nun immer der Fall sein. Die Beleuchtung passt sich dabei automatisch den Dämmerungszeiten an. „Beinahe wäre es bei einer Reparatur der vorhandenen Technik geblieben“, erinnert sich Thomas Burgard, der seitens der Gemeinde die Erneuerung der Beleuchtung begleitet hat. Doch der Wennebosteler Andreas Winkler legte der Kirche ein faires Angebot zur Umrüstung auf die LED-Leuchten vor und beteiligte sich sogar finanziell daran. „In der Zeit des Corona-Lockdowns hatten meine Frau und ich uns beim Vorbeifahren immer eine besser sichtbare Kirche gewünscht“, berichtet Winkler.

Mehrere Spender unterstützen die Umrüstung

Auf ungefähr 10.000 Euro summierten sich die Kosten für die drei neuen Strahler, die Ergänzung der Gehwegbeleuchtung, die notwendigen Erdarbeiten und die Technik im Hintergrund. Der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf, Guido Rohr, der die Elektroarbeiten vornahm, und der Bissendorfer Geschäftsmann Rainer Doerr unterstützen das Beleuchtungsprojekt ebenfalls. „Dass wir pünktlich zum Advent den Kirchturm so gut in Szene setzen konnten, ist für uns wirklich ein schönes Zeichen“, sagt Pastor Thorsten Buck.

Von Fiona Lechner