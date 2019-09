Über den bereits erschienenen Sonderband „Leben in einem norddeutschen Dorf – Elze ( Wedemark) zwischen 1930 bis 1950“ der Reihe der Geschichte der Wedemark können sich ab sofort die Schüler der Realschule Wedemark freuen und arbeiten mit dem Buch im Geschichtsunterricht. „Das ist ein ganz besonderer Band“, versichert Zychlinski. Die drei Autoren Otto Hemme, Max Steinborn und Heinrich Frank stellen in ihrem Buch dar, was in der Zeit des Nationalsozialismus in Elze passiert ist. „Es ist einmalig, dass es so etwas für ein Dorf gibt“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Für die Projektmitglieder stand schnell fest, dass sie das Buch auch an die Schulen geben möchten. Wichtig war ihnen dabei allerdings, dass der Band auch Bestandteil des Unterrichts ist und dort behandelt wird. Und dies war an der Realschule gegeben. „Das Buch findet in unserem neuen Wahlpflichtkurs Schule ohne Rassismus Anwendung“, erläutert Britta Martens, Fachbereichsleitung Erdkunde und Geschichte der Realschule.