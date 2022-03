Nach einem Jahr ohne Grüngutsammelstelle bekommen die Elzer am 2. April wieder einen Platz. Landwirt Volker Lindwedel betreibt die Sammelstelle in der Wedemark.

In Elze öffnet am 2. April ein neuer Grüngutplatz

Von Ursula Kallenbach