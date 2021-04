Wedemark

Die Gemeinde Wedemark hat nicht mehr genug Plätze in der Notbetreuung für Kita-Kinder. In einem Großteil der Einrichtungen sei die erlaubte Grenze von 50 Prozent der Belegung erreicht, erklärt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Seinen Angaben zufolge haben sich in jüngster Zeit immer mehr Eltern gemeldet, die einen Betreuungsplatz benötigen. Sie gehörten zu der Gruppe, die zwar grundsätzlich berechtigt sei, bislang allerdings keinen Platz in Anspruch genommen hätten, sagt Nagel.

382 Plätze in 34 Notgruppen

Der Gemeinde sind dann gewissermaßen die Hände gebunden. Die insgesamt 382 möglichen Plätze in den 34 Notgruppen der Wedemärker Kitas vergibt die Verwaltung nach den allgemeingültigen Kriterien in Paragraf 12 der Corona-Verordnung des Landes. Dazu gehören etwa Kinder, von denen mindestens ein Elternteil in einem Beruf von allgemein gültigen Interesse tätig ist, die besonderen Sprachförderbedarf haben oder aber die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. Eine Überschreitung der höchstens zulässigen Zahl in den Kitas ist laut Verordnung nur in Ausnahmefällen zulässig. Die Kitas in freier Trägerschaft sind für die Organisation der Notbetreuung selbst verantwortlich – sie müssen sich natürlich aber auch an die Landesvorschriften halten.

„Eltern gehen zunehmend auf dem Zahnfleisch“

„Wir können leider nicht alle Eltern bedienen“, sagt Nagel über die gemeindeeigenen Kitas. Es sei immer schwierig für diejenigen, die jetzt keinen Notbetreuungsplatz mehr bekommen würden. „Und wir merken zunehmend, dass viele Eltern auch auf dem Zahnfleisch gehen“, sagt Nagel. Die Gemeinde arbeite derzeit an einer Möglichkeit, mehr Eltern Betreuungsplätze anbieten zu können.

Von Sebastian Stein