Brelingen

Lebensrettende Informationen sollen im Kühlschrank gelagert werden. Das klingt zunächst ungewöhnlich, lässt sich aber plausibel erklären. Die Kirchengemeinde Brelingen hat jetzt den Besuchern ihres Senioren- und des Handarbeitskreises Notfalldosen spendiert, in die diese wichtigen Informationen verstaut werden sollen. Auf die Notfalldosen war die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Marion Bernstorf, nach einem Besuch der Ehrenamtsmesse der Gemeinde Wedemark aufmerksam geworden. Dort wurden diese kleinen Plastikdosen und ihr besonderer Nutzen vorgestellt.

Rettungskräfte finden Dosen im Kühlschrank

Diese Behälter sind in etwa so groß wie Gewürzdosen und sind mit zwei kleinen Aufklebern und einem Informationsblatt versehen. Die Aufkleber sollen außen an der Kühlschranktür und innen an der Haustür oder Wohnungseingangstür aufgeklebt werden. „Diese Aufkleber geben Mitarbeitern von Rettungsdiensten, dem Notarzt oder Pflegediensten den Hinweis, dass sich eine Notfalldose im Haushalt befindet“, sagte Uwe Henze, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses. Darum sei es wichtig, die Dose im Kühlschrank zu lagern, weil alle Rettungsdienste die Information hätten, dass solche Notfalldosen nur dort zu finden seien.

In der Dose befindet sich ein Informationsblatt, das der Hausbewohner ausfüllen muss. Darin werden wichtige Hinweise für den Rettungsdienst oder Notarzt zu Vorerkrankungen oder verordneten Medikamenten gegeben. Auf dem Blatt kann auch vermerkt werden, welcher Nachbar oder nächste Angehörige bei einem Notfall informiert werden soll. Die Leiterin des Seniorenkreises der Kirchengemeinde, Jutta Schräpel, verteilte nun die Dosen. Sie wird sie auch im Handarbeitskreis kostenlos ausgegeben. Interessierte können die Notfalldosen auch im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6, dienstags in der Zeit von 10 und 12 Uhr erwerben. Dort kosten die Dosen, die für Menschen jeden Alters gedacht sind, 2 Euro pro Stück.

Lesen Sie auch

Jutta Schräpel organisiert den Seniorenkreis

Von Stephan Hartung