Wedemark

An vier Standorten in der Wedemark ist ab sofort freier WLAN-Zugang verfügbar. Finanziert wurde die Technik aus Mitteln der Europäischen Union. Mehrere Hundert Menschen können dadurch gleichzeitig mobil im Internet surfen.

EU fördert Einrichtung mit 15.000 Euro

Rund um das Rathaus, den Marktplatz in Bissendorf und die Jugendhalle in Mellendorf gibt es nun freien Internetzugang. Auch in Elze am Feuerwehrhaus kann man kostenlos surfen. Techniker haben an den Standorten mehrere Netzwerkgeräte installiert, die den Internetzugang sowohl für das Gebäudeinnere als auch für den Außenbereich ermöglichen. In Mellendorf gibt es außer dem Bürgerhaus auch im Standesamt und in der Bibliothek einen öffentlichen Zugang.

2019 hatte sich die Gemeinde Wedemark mit den Standorten um Fördermittel des EU-Programms „WIFI4EU“ beworben und einen Gutschein über 15.000 Euro für die Installation gewonnen. Insgesamt hatten sich mehr als 29.000 Städte und Gemeinden europaweit um die Mittel bemüht. Die Wedemark ist eine von 5000 Kommunen, denen ein Zuschuss zugelost wurde.

Unscheinbarer grauer Kasten: der Accesspoint am Rathaus in Mellendorf. Quelle: Ewald Nagel

Maximal können 200 Nutzer je Accesspoint gleichzeitig surfen

In den Außenbereichen können bis zu 200 Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen. In den Gebäuden sind es etwa halb so viele, da dort die Sendeleistung nicht so hoch sein darf. Die Gemeinde hatte sich bei der Auswahl der Standorte an Orten mit viel Publikumsverkehr orientiert.

Die laufenden Kosten trägt die Gemeinde selbst – dazu gehören unter anderem die Instandhaltung und die Internetgebühren. Betrieben werden die WLAN-Hotspots von einem externen Dienstleister, der Federix GmbH aus Hannover. Die Gemeinde Wedemark stellt die Anschlüsse und die Netzwerkstruktur zur Verfügung.

Von Frank Walter