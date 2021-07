Elze

Singen ist Ausdruck von Lebensfreude und macht in großer Gemeinschaft am meisten Spaß. Deshalb lädt der Verein Dorfbild Elze zu einem „Offenen Singen“ am Sonntag, 18. Juli, um 18 Uhr je nach Wetter vor oder in die Pfarrscheune in Elze, Wasserwerkstraße 42, ein.

Jeder, der gern singt, ist dazu willkommen. Die musikalische Leitung übernimmt wie schon 2019 wieder Nicoleta Ion, die auch für die Liedtexte und Noten sorgt. Ion ist unter anderem von den Wedemärker Gartenkonzerten bekannt. Um Mineralwasser kümmert sich der Verein Dorfbild.

Die Organisatoren bitten um einen Unkostenbeitrag von 5 Euro pro Person. Sitzgelegenheiten auf Bänken und Klappstühlen sind vorhanden, Sitzkissen sollten mitgebracht werden. Die geltenden Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Die Maske darf aber am Platz und selbstverständlich auch zum Singen abgenommen werden.

Von Frank Walter