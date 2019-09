Wennebostel

Mittlerweile gibt es das Ohrwürmchen in Wennebostel bereits seit fünf Jahren. Der Geburtstag der Sennheiser-Betriebskindertagesstätte ist nun mit einem Tag der offenen Tür gefeiert worden. Dabei konnten sich Interessierte am Vormittag die Räume anschauen und das Kita-Team kennenlernen. Nachmittags stand dann das Fest für Kinder und Eltern auf dem Programm.

Das Kita-Team mit Leiterin Ilka Haßkerl, Andreas Sennheiser und einigen Ohrwürmchen. Quelle: Privat

Das ließ sich auch Firmenchef Andreas Sennheiser nicht nehmen – und brachte Geschenke vorbei. „Die liebevolle Betreuung, die sich individuell an den Bedürfnissen der Kinder ausrichtet, zeichnet die Kita aus“, hob er zur Begrüßung hervor. Das bestätigten auch die Rückmeldungen aus der Belegschaft, berichtete Sennheiser. Denmach würden sich die Kinder rasch wohlfühlen und einen engen Bezug zu den Betreuern aufbauen. Als Dankeschön übergab Sennheiser eine Klangschale an Ilka Haßkerl, die die Kita seit der Gründung vor fünf Jahren leitet. „Wir freuen uns wirklich sehr. Mit der Klangschale möchten wir die Kinder an das Wahrnehmen von Klängen heranführen,“ erklärte die Kita-Leiterin.

Andreas Sennheiser bringt Klangschale vorbei

Bei der Klanggeschichte hören die Kinder aufmerksam zu. Quelle: Privat

Doch eigentlich standen bei dem Fest am Freitag die Kinder im Mittelpunkt – auch ehemalige Ohrwürmchen und ihre Familien waren eingeladen und kehrten in ihre Kita zurück. Bei den zahlreichen Aktionen, die sich das Team und die Kita-Leiterin ausgedacht hatten, kam Freude auf: Ob im Klanggarten, bei einer Schatzsuche, auf dem Fußfühlpfad oder im Singkreis – die Kinder spielten, entdeckten und sangen gemeinsam. Außer einem Kuchenbüfett der Eltern gab es dazu allerlei, was das Kinderherz begehrt: Eis vom Eiswagen, Waffeln und Früchte.

Kita hat Platz für bis zu 30 Kinder

Eröffnet wurde die Kita im Oktober 2014, nachdem die ersten acht Kinder im August eingezogen waren. Seitdem leitet Ilka Haßkerl die Einrichtung, Betreiber ist die Gesellschaft Impuls Soziales Management. Die Kita bietet Platz für zwei Gruppen mit bis zu 30 Kindern im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren. Außer den Kindern der Sennheiser-Mitarbeiter wird auch der Nachwuchs aus der Umgebung in die Kita aufgenommen. Um möglichst vielen Familien einen Platz anbieten zu können, arbeitet Sennheiser eng mit der Gemeinde Wedemark zusammen. Zurzeit werden bei den Ohrwürmchen 24 Kinder von zwölf Mitarbeitern betreut.

Von Sven Warnecke