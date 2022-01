Wedemark

Das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung in der Wedemark bietet auch im Januar Betroffenen ab 13 Jahren Beratung an. Bei den offenen Sprechstunden können von Gewalt Betroffene sich ohne Voranmeldung wohnortnah Unterstützung holen. Dafür stehen Beraterinnen am Mittwoch, 12. und 26. Januar, jeweils von 9 bis 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6, zur Verfügung.

Die Mitarbeiterinnen von Ophelia beraten streng vertraulich und unter Schweigepflicht zu allen Arten von Gewalterfahrungen. Dabei gelten die aktuellen Masken- und Hygieneregeln. Weitere Informationen über die Arbeit des Beratungszentrums erhalten Interessierte unter www.ophelia-beratungszentrum.de.

Von Fiona Lechner