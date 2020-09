Brelingen

Bislang ist die Kulturszene in Brelingen gut durch den Sommer gekommen. Und wegen der Corona-Pandemie fanden viele Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Zu den Spielstätten gehört auch der Hof Meinheit an der Hauptstraße, dem sogenannten Unterm Schauer. Das Konzert des hannoverschen Chores be:sound hätte ebenfalls unter dem Motto „Unterm Schauer“ laufen können. Schließlich fand der Auftritt im Dauerregen im halboffenen Innenhof des Fachwerkhauses statt.

Der Chor be:sound aus Hannover spielt in Brelingen vor 45 Zuschauern. Quelle: Stephan Hartung

45 Gäste lauschten den a-cappella-Klängen der 15 Chormitglieder. Auf der Setlist standen in wechselnder Stimmbesetzung Songs von Phil Collins, Metallica, Enya, James Taylor oder Simon and Garfunkel. Die Zuschauer verfolgten das Programm bei einer Außentemperatur von gefühlt neun Grad – und waren teilweise in Decken eingepackt. Mit ihrem Applaus sparten sie nach dem rund einstündigem Auftritt jedoch nicht.

Lob für Optik und Akustik

Zwischen den Songs sorgte Chormitglied Lisa Wiedel für die Moderation. Beim Blick auf Musik aus dem hohen Norden sagte sie: „Auf den Faröer-Inseln gibt es kaum Leute. Dort wird der Corona-Abstand von eineinhalb Kilometern zur nächsten Person locker eingehalten.“

Arrangiert wurden die Songs von Chorleiterin Susanne Behr, die im Publikum saß und ihren Platz in der hinteren Reihe hatte. „Für uns ist es wichtig, dass wir wieder auftreten können. Und hier hat es besonders Spaß gemacht – Optik und Akustik sind super“, sagte Behr. Aktuell gilt auch für be:sound, dass die Anzahl der Auftritte gering sind.

Großer Aufwand für Orgelbauverein

Ausrichter des Konzerts war der Orgelbauverein St. Martini Brelingen. Auch bei den Protagonisten herrschte Freude – denn der Auftritt von be:sound war die erste Veranstaltung seit mehr als einem halben Jahr. „Die Organisation war nicht einfach“, sagte der Vereinsvorsitzende Harald Platte und sprach von „einer zweischneidigen Geschichte“. Denn einerseits wolle man Künstlern wieder die Bühne als Plattform bieten. Andererseits sei der Aufwand sehr groß.

Wegen der Corona-Vorgaben fand das Konzert nicht in der Kirche statt. „Damit alle Sänger auf die Bühne passten und dort die Abstände einhalten konnten, hatten die Veranstalter die Bühne noch kurzfristig angebaut“, sagte Platte. In die Kirche hätten 100 Leute gepasst, für den Hof Meinheit war mit 45 Personen die Maximalzahl erreicht. „Aber durch die halboffenen Bauweise war es hier perfekt, damit wir eine gute Luftzirkulation haben.“

