Bissendorf-Wietze

In Telefonkonferenzen, per E-Mail und über Whatsapp halten nicht nur Nachbarn, Freunde, Schulen und Vereine in Corona-Zeiten zusammen. Um ihre Vorhaben für 2021 festzulegen, müssen auch die Ortsbürgermeister in der Wedemark derzeit auf digitalen Kanälen die Fäden zusammenziehen. Bissendorf-Wietzes Ortsbürgermeister Daniel Leide ( CDU) sieht auf der Agenda für 2021 vor allem, das ungehemmte Bauen einzudämmen.

Viele Villen, weniger Bäume

Die Ortspolitiker an der Wietze wollen der beliebigen Bebauung und Kahlschlägen in der Waldsiedlung endlich Grenzen setzen – und das nun im gesamten Ortsgebiet. Seit den strittigen Diskussionen über erste Bebauungspläne vor einem Jahrzehnt in der Politik und unter den Bissendorf-Wietzern sind längst ungezählte städtische Villen auf großen Grundstücken entstanden, und es gibt immer weniger Bäume und Waldstücke.

Serie: Wünsche der Ortsbürgermeister für 2021 Das Jahr hat für die Politiker in der Gemeinde Wedemark bedingt durch die Corona-Pandemie mit vielen Sitzungsabsagen begonnen. Dennoch haben die Ortsbürgermeister für 2021 einige Wünsche und Vorhaben. Wir werfen mit allen elf Ortsbürgermeistern einen Blick darauf, was wichtig werden wird.

Wildwuchs beim Bauen soll aufhören

„Wir haben den Antrag gestellt, im nördlichen Teil der Burgwedeler Straße einen Bebauungsplan aufzustellen, damit die Wildwuchsbauerei aufhört“, bestätigt Leide. Damit würden alle bisher unbeplanten Gebiete linksseitig der Burgwedeler Straße (aus Richtung Bissendorf) einer sogenannten Bauleitplanung durch die Gemeinde unterworfen. Bislang gilt dort wie in vielen Dörfern der Wedemark die Lückenbebauung nach Paragraf 34 Baugesetz, die jedem Grundstückseigentümer eine Bebauung gemäß der dort vorhandenen umgebenden Wohnbebauung ermöglicht.

Aber auch der Bereich südlich der Burgwedeler Straße von der Straße Am Dornbusch bis zur südlichen Gemeindegrenze in Richtung Burgwedel soll nach dem Antrag des Ortsrats bauplanerisch auf diese Weise geordnet werden. Damit würde auf der rechten Seite der Burgwedeler Straße (aus Richtung Bissendorf) an die bisher einzigen vorhandenen Bebauungspläne angeschlossen.

Alle Gebiete sollen überplant werden

„Wir haben gesagt, alle unbeplanten Gebiete in Bissendorf-Wietze sollen überplant werden“, betont Leide. Dass auch immer wieder das Baurecht per Baugenehmigung zugleich den Baumschutz verdränge, beklagte der Ortsbürgermeister bei jedem neuerlichen Fall Jahr um Jahr. Politiker und Anwohner mussten zusehen beim teils flächenhaften Kahlschlag.

Und diese Möglichkeit besteht weiterhin, obwohl Ende 2018 der Gemeinderat eine Baumschutzsatzung für Bissendorf-Wietze erlassen hat. Denn auf den vielen Baugrundstücken in Lückenbebauung, die nicht durch Bebauungspläne geregelt sind, wird nach Baurecht genehmigt – und das steht über dem Baumschutz. Darin sind Ausnahmen erlaubt, wenn eine Nutzung des Grundstücks etwa ohne Fällungen „nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann“.

Wie schnell die Wünsche des Ortsrates politisch diskutiert werden, hängt derzeit von der Corona-Lage ab, und wie schnell die Gremien wieder in der üblichen Form tagen. Auch im Haushalt der Gemeinde müssen solche Ziele formuliert werden, denn sie bringen Verwaltungsarbeit, Planung und Kosten mit sich. Den Entwurf des Gemeindehaushalts 2021 haben die Ortsbürgermeister stellvertretend für ihre Ortsräte kürzlich in einer Onlinepräsentation zur Kenntnis genommen – ein Novum.

Sicherheit an mehreren Straßen ausbauen

Der Natelsheideweg ist ohne gesicherte Gehwege – und noch dazu Schulweg für die Grundschüler der Montessorischule. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Endlich in Gang schieben will der Ortsrat auch den Ausbau des Seitenstreifens an der schmalen Straße Wietze-Aue – eine Verbesserung, die Anwohner schon lange einfordern für alle Fußgänger und Familien mit kleinen Kindern. Für einen sicheren Schulweg wollen die Ortsratspolitiker auch den Seitenstreifen am Natelsheideweg ausgebaut sehen sowie die Beleuchtung an der Bushaltestelle Natelsheideweg/Isernhägener Damm.

Den Vereinen sichert der Ortsbürgermeister zu, dass sie wie in jedem Jahr Unterstützung aus Ortsratsmitteln beantragen können „Darüber wird dann auf dem kurzen Dienstweg per E-Mail durch den Ortsrat der Beschluss gefasst.“

Von Ursula Kallenbach