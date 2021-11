Mellendorf

So schnell ging eine Sitzung des Ortsrates Mellendorf-Gailhof schon lange nicht mehr vorbei, resümiert Jessica Borgas (CDU) nach rund 40 Minuten im Forum des Schulzentrums Mellendorf. Sie ist und bleibt Ortsbürgermeisterin – so die wichtigste Botschaft. Doch es stand auch nicht viel mehr auf der Tagesordnung. Zudem waren sich die neun Mitglieder der Gruppe fast komplett einig, was die wenigen zu fällenden Entscheidungen anging.

Allen voran: Wer wird Ortsbürgermeister? Die Moderation der Wahl nach der Kommunalwahl im September übernahm, wie das üblich ist, der älteste in der Gruppe. In diesem Fall war das Gerhard Menke (CDU). Da der Jüngste in der Gruppe, Jean-Pascale Schramke, als einziger einen Vorschlag machte, wurde dieser in geheimer und schriftlicher Wahl angenommen. Jessica Borgas erhielt wieder das Amt der Ortsbürgermeisterin.

Im Anschluss wurde – einstimmig – Larbi Amerouz (SPD) als ihr Stellvertreter ebenfalls wiedergewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, sagte dieser zufrieden und nahm die Wahl an. Beide schienen sich einig, dass die Zusammenarbeit einwandfrei funktionieren würde. So wie sie das im Ortsrat im Großen und Ganzen auch in der Vergangenheit getan habe. So etwa beim leidigen Thema Müll am Bahnhof in Mellendorf.

Fünf Mitglieder verabschiedet

Das betonte zumindest Borgas immer wieder, als sie die fünf ausscheidenden Mitglieder verabschiedete. Insbesondere schien ihr der Abschied von Rudi Ringe schwerzufallen. „Wenn Rudi nicht gewesen wäre, würde ich nicht hier stehen“, sagte sie. Er habe ihr immer zur Seite gestanden und bleibe auch in Zukunft ein wichtiger Ansprechpartner. Ringe, der seit 1996 im Ortsrat war, habe sich für Mellendorf und Gailhof eingesetzt wie kaum ein anderer, betonte Borgas.

Sie bleibt Ortsbürgermeisterin: Jessica Borgas. Quelle: Janna Silinger

Großen Dank sprach sie auch Werner Husmann aus, der zunächst von 1974 bis 1981, später dann wieder ab 2001 wieder im Ortsrat war. „Also auch schon wieder 20 Jahre. Ich bin wirklich traurig, dass du uns verlässt“, sagte Borgas zum Abschied.

Ebenfalls viel Dankbarkeit und Bedauern über den Austritt äußerte sie gegenüber Daniela Mühleis und Henning Thies, die beide seit 2016 mit dabei waren, sowie Ralf Göing, der seit dem Jahr 2006 im Ortsrat saß. In manchen dieser Beziehungen habe es zum Schluss auch mal Meinungsverschiedenheiten gegeben, doch im Grunde verbinde alle ein gutes Verhältnis zueinander und eine Freundschaft.

Ansonsten blieb Borgas nicht viel zu berichten. „Eine schlechte Nachricht“ habe sie jedoch. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müsse der Weihnachtsmarkt abgesagt werden. „Das ist uns einfach zu brenzlig momentan“, begründete sie die Entscheidung. Vielleicht, so ihre Hoffnung, sind die Impfunwilligen im kommenden Jahr der Gesellschaft gegenüber endlich so verantwortlich, dass Feste wie der Weihnachtsmarkt wieder begangen werden können.

Von Janna Silinger