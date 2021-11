Scherenbostel

Er bleibt im Amt und freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem komplett neuen und jungen Team: Der bisherige Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt (CDU) führt auch weiter den Ortsrat Scherenbostel. In der konstituierenden Sitzung bekamen er und als stellvertretende Ortsbürgermeisterin Petra Schlüter (CDU) die volle Zustimmung der Ortsratsmitglieder.

In dem fünfköpfigen Gremium sind die Parteien nach dem Ergebnis der Kommunalwahl ein wenig anders sortiert: Die CDU behält zwei Sitze, die SPD musste von ihren vorher zwei Sitzen einen abgeben, die FDP wahrt einen Sitz. Neu sind die Grünen mit einem Sitz eingezogen. An der Zukunft der Drei-Dörfer-Gemeinschaft mit Scherenbostel, Schlage-Ickhorst und Wiechendorf arbeiten nun außer Engelhardt und Schlüter (beide CDU) auch Timo Cramm (SPD), Johann-Hendrik Rodenbostel (FDP) und Carolin Beulshausen (Grüne). Letztere drei Jungpolitiker können ihre Stimme künftig außerdem im Gemeinderat erheben.

Thema Verkehrssicherheit steht an

Der neue Ortsrat habe viele Ideen und hoffe, diese in den nächsten Jahren umsetzen zu können, sagte Engelhardt. Der Ortsbürgermeister hatte sich bereits über die vorherige Wahlperiode der Probleme der drei Dörfer angenommen. „Es geht auf der Ortsratsebene ja um handfeste Dinge, wie man den Ort weiterbringt“, sagte er. Das neue Team habe sich vor der konstituierenden Sitzung dazu auch schon ausgetauscht. Klar sei, dass die Verkehrssicherheit in den Ortsteilen und auf den Verbindungsstraßen dazwischen ins Auge gefasst werden müsse. Außerdem sei bekanntlich der Radwegebau zwischen Wiechendorf und Scherenbostel in der Planung. Das Stück schließt an den bereits gebauten Radweg zwischen Resse und Wiechendorf an.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seniorenweihnachtsfeier fällt aus

„Wir wollen natürlich gerne auch gemeinsame Veranstaltungen fortsetzen“, ergänzte Engelhardt auf Anfrage nach der Sitzung im Schützenhaus Scherenbostel. Doch die Pandemiesituation bisher und einmal mehr aktuell lasse zum Beispiel eine Seniorenweihnachtsfeier nicht zu. Die geplante Weihnachtsfeier werde wegen der Risiken ausfallen.

Mit großer Um- und Vorsicht hatte der Ortsrat seine Sitzung organisiert. 27 Besucher wären unter Abstands- und Maskenregelung zugelassen gewesen; etwa 20 Scherenbosteler nahmen ihre Plätze in großen Abständen ein. Nach Sitzungsende, so berichtete der Ortsbürgermeister, seien alle Teilnehmenden unmittelbar gegangen – „es gab auch kein Bierchen an der Theke“.

Von Ursula Kallenbach