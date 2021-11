Wennebostel

Als erster von elf Ortsräten in der Wedemark hat sich jetzt der neu gewählte Ortsrat Wennebostel präsentiert – mit fünf Mitgliedern und gleich mit Plänen und Programm. Die offene Kommunikation zu Themen und den Austausch zwischen Alt- und Neubürgern wollen die Politiker um den neuen Ortsbürgermeister Claudio Koehler unmittelbar anpacken.

„Wir können Wennebostel nach vorne bringen“

Als stellvertretender Ortsbürgermeister fungiert erneut Bernd Schrader (parteilos), der wie Koehler (CDU) bereits seit 2016 dem Ortsrat angehört. Die CDU ist auch vertreten durch Christian Henn und Jenny Söder. Neu im Ortsrat vertreten sind die Grünen mit Michael Papke, der Mitte September noch als Bürgermeisterkandidat für die Wedemark angetreten war. „Michael Papke und ich sind beide auch im Gemeinderat“, sagte Koehler. „Wir können Wennebostel nach vorne bringen.“

Gemeint waren damit etwa Vorhaben rund um das Neubaugebiet Mühlengrund, die Neubürger in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats im Gasthaus Bludau zur Sprache brachten. Ihre Sorge: Der im Bebauungsplan vorgesehene Begegnungsplatz werde mehr für Senioren gestaltet als für Kinder. Zudem seien dort eine Sicherung an den Bahngleisen und eine Überquerung für Fußgänger notwendig.

Ortsrat will Austausch verstärken

Der Ortsrat denkt schon über einen Bebauungsplan für Wennebostel nach, um das Dorfbild zu erhalten. Auch ein örtliches Verkehrskonzept könnte auf den Tisch kommen. „Wir sind eine unheimlich tolle, gemischte Truppe“, meinte Koehler. „Gemeinsam wollen wir etwas tun.“ Der Ortsrat will sich stärker in den sozialen Medien bemerkbar machen. „Gleichzeitig möchten wir informelle Treffen etablieren hier im Gasthaus, und wir wollen einen Dorfverschönerungsverein gründen“, sagte Koehler. Über ein digitales Ticketsystem will der rührige Ortsrat die Wennebosteler jederzeit auf den neuesten Stand bringen zu Themen und Projekten. So würden Anfragen und Anregungen nicht verloren gehen.

Hans-Joachim von Einem geht nach 20 Jahren

Nach zehn Jahren als stellvertretender Ortsbürgermeister und zehn Jahren als Ortsbürgermeister hat Hans-Joachim von Einem (CDU) die politische Arbeit aufgegeben, um sich mit mehr Zeit seiner Familie zu widmen. Von Einem verlässt den Ortsrat, aber nicht seinen Wohnort, in dem er so viel gestaltet hat. Zufrieden kann er sein, zuletzt die langwierige Sanierung der Straße In Wennebostel mit abgeschlossen zu haben.

Auch ein neuer Kindergarten neben dem alten mitten im Dorf ist in Betrieb. „Er hat uns die Hand geführt wie kein anderer, er hat alles weitergegeben. An sein Fachwissen heranzukommen, wird uns viele Jahre kosten“, sagte Koehler mit Dank an den Vorgänger. Von Einem wünschte dem Ortsrat eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen.

Von Ursula Kallenbach