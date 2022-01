Mellendorf

Noch sieht es wild aus rund um das Regenrückhaltebecken mitten in Mellendorf. Auf das Gelände fließt Regenwasser aus den höher gelegenen Siedlungsbereichen. Abseits der Straße Ortsriede laufen dort bislang nur Ortskundige den Weg zum Tümpel hinunter. Doch das soll sich bald ändern: Mit einem Zuschuss von 88.480 Euro beteiligt sich die Leader-Region Wedemark, Neustadt am Rübenberge und Wunstorf dort an einem regionalen Natur- und Naherholungsprojekt. Der Bereich soll künftig gut zugänglich sein für Spaziergänger und sogar ein Ort der Umweltbildung für Schüler des nahen Campus W werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen.

Die Gemeinde Wedemark will zunächst durch Baumfäll- und Schnittarbeiten die Verkehrssicherheit gewährleisten, besonders im östlichen Bereich des Areals. Doch nicht alle Bäume sind betroffen: „Nach der Bewertung eines externen Baumsachverständigen sind beispielsweise einige der wild aufgelaufenen Weiden als Kopfweiden zu erhalten“, erläutert Gemeindesprecher Ewald Nagel.

Das tief liegende Gelände ist umsäumt von solchem Baumbestand. Quelle: Ursula Kallenbach

Mehr Erlebnischarakter und Ideen zum Forschen

Die Böschung des Regenrückhaltebeckens soll unterschiedlich gestaltet werden. Demnach werden am Zulauf eines Grabens im Westen die bisherigen Stauvorrichtungen ausgebaut. An der Stelle ist ein Rohrdurchlass geplant, der zugleich, statt einer Brücke, eine Querung des Zulaufs ermöglichen soll. So werde sichergestellt, dass der Bereich für jedermann begehbar sei, sagt Nagel. An der Westseite soll das Ufer des Rückhaltebeckens stark abgeflacht gestaltet werden. Das Konzept sieht vor, dass Trittsteine im flachen Uferbereich den Erlebnischarakter des Gebiets erhöhen und Elemente der Umweltbildung ihren Platz finden.

Das Rückhaltebecken Ortsriede soll künftig gut zugänglich sein für Spaziergänger und ein Ort der Umweltbildung für Schüler des nahen Campus W werden. Quelle: Gemeinde Wedemark/Planungsgruppe Stadtlandschaft

„Dazu gibt es bislang nur Ideen“, skizziert der gemeindliche Umweltschutzbeauftragte René Rakebrandt auf Nachfrage. „Schüler des Schulzentrums könnten zum Beispiel Wasserproben entnehmen und anschließend untersuchen.“ Die Gemeinde schaffe dort zwar einen außerschulischen Lernort in enger Absprache mit dem Umweltrat des Schulcampus und der Lehrerschaft – „aber das Bespielen des Ortes muss natürlich während der Umsetzung und im Anschluss noch pädagogisch und konzeptionell erarbeitet werden“.

Mit dem Regenrückhaltebecken fand die Planungsgruppe Stadtlandschaft aus Hannover ein ehemaliges Bodenabbaugebiet zur Gestaltung vor. „Es soll naturnah umgestaltet werden, um eine höhere ökologische Wertigkeit zu erhalten“, erläutert die Landschaftsplanerin Karin Bukies. Die Nähe zum Schulzentrum inspirierte das Planungsbüro, Zugänge zum Gewässer für die Umweltbildung zu nutzen und ein „grünes Klassenzimmer“ für den Biologieunterricht zu schaffen. An dem Konzept arbeitete außerdem der Naturschutzbund (Nabu) Wedemark mit. Eine der Böschungen bietet sich auch an, um dort einen Fledermaustunnel anzulegen.

Naherholung ist ein Leader-Thema

Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 126.400 Euro übernimmt die Gemeinde aus Eigenmitteln 37.920 Euro. Das Vorhaben ordnet sich den Leader-Schwerpunkten Tourismus und Naherholung sowie Natur- und Umweltschutz zu. Die Wedemark, Neustadt am Rübenberge und Wunstorf akquirieren schon seit 2015 gemeinsam EU-Fördermittel. Organisiert als Leader-Region Meer & Moor profitieren ihre Dörfer bei lokalen Vorhaben von den Zuschüssen. Auch die Landwirtschaft, Wirtschaft sowie die Daseinsvorsorge bilden Themenschwerpunkte.

Weiteres Gelände an der Ortsriede soll bebaut werden

Die Aufwertung des Regenrückhaltebeckens könnte auch den künftigen Bewohnern von rund 170 Wohnungen des geplanten Neubaugebiets an der Ortsriede/Schaumburger Straße einen attraktiven Anschluss an die Natur bieten. Das Projekt werde aber unabhängig von dieser Bauleitplanung umgesetzt, sagt die Gemeindeverwaltung.

Die Nässe auf dem Areal des Rückhaltebeckens, das erheblich unter dem Straßenniveau der Ortsriede liegt, deutet auf die zu erwartenden Schwierigkeiten hin, wenn auf der Anschlussfläche das Baugebiet erschlossen werden soll. Die Entwässerung samt des Anschlusses an das örtliche Kanalnetz werden bei diesem Höhenunterschied die Erschließung kompliziert machen, sie bereiten den Verwaltungsmitarbeitern und Politikern schon länger Kopfzerbrechen.

3,48 Hektar Fläche Nettobauland

Auf rund fünf Hektar Grünland – das ergibt 3,48 Hektar Fläche Nettobauland – sollen an der Ortsriede Mehrfamilienhäuser, eine Reihenhauszeile im östlichen Abschnitt sowie Einzel- und Doppelhäuser im westlichen Bereich errichtet werden. Für dieses Neubaugebiet in Fußwegentfernung zum S-Bahnhof ist bislang die Änderung des Flächennutzungsplans „Nördlich der Ortsriede“ beschlossen worden, der entsprechende Bebauungsplan steht noch aus. Die Planung ist außerdem wegen der Auswirkungen auf den Verkehr in Politik und Verwaltung noch nicht ausgereift.

Von Ursula Kallenbach