Elze

Der Fahrer eines Zustellwagens der Deutschen Post hat am Sonnabend beim Wenden ein Metalltor an einer Grundstückseinfahrt an der Plumhofer Straße in Elze beschädigt. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Eine Nachbarin hatte nach Angaben der Polizei den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Die Beamten konnten so den Fahrer ermitteln. Gegen den 54-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Schaden am Zaun beträgt etwa 300 Euro, am Postfahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Von Sebastian Stein