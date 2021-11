Mellendorf

Viele Themen rund um gesundes Essen und nachhaltige, regionale Landwirtschaft bewegen die Verbraucher. Eine Podiumsdiskussion soll nun Antworten auf wichtige Fragen liefern. Die Parents for Future Wedemark und der Ernährungsrat Hannover und Region laden dazu für Mittwoch, 17. November, ab 18 Uhr in das Forum des Campus W (Schulzentrum Mellendorf) ein. Die Veranstalter gehen davon aus, dass unter Corona-Auflagen dort 130 Besucher teilnehmen können. Es gelten die 3-G-Regeln, Besucher müssen sich anmelden.

Auf dem Podium werden vor allem Fachleute aus der Praxis aktuelle Themen erörtern: Marie Rotermund-Hemme vom Biohof Hemme in Brelingen, Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Wedemärker Landwirtin Christine Heins, die den Hof konventionell bewirtschaftet, sowie Carsten Dettmers, Schlachter aus Elze, der regionales Fleisch verarbeitet. Für die Parents for Future Wedemark spricht Claudia Schwegmann, außerdem soll in der Diskussion die Region Hannover vertreten sein. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte in der Wedemark, an Landwirtinnen und Landwirte, aktive Gärtner, an regionale Verarbeiter, an Kantinenbetreiber sowie an alle, die als Verbraucher Informationsbedarf, Wünsche, Kritik und Anregungen haben.

Die Anmeldung muss mit vollständigem Namen und Telefonnummer per E-Mail an parents4future@web.de erfolgen. Die Angabe der Kontaktdaten ist wichtig für eine möglicherweise nötige Kontaktrückverfolgung. Teilnehmende werden gebeten, ein Impfzertifikat oder einen aktuellen Test zur Veranstaltung mitzubringen. Eine Kontrolle erfolgt bei Einlass.

Von Ursula Kallenbach