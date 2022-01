Wedemark

Die Wedemark soll Vorreiter in der Region Hannover in Sachen Klimaneutralität werden. Diese wichtige Erkenntnis haben die Protagonistinnen der Klimainitiative „Parents for Future“ Wedemark (P4F) nach einem Gespräch mit Gemeindebürgermeister Helge Zychlinski (SPD) nun mitgenommen.

Angesichts der grassierenden Corona-Pandemie wurde dieses als „Neujahrsgespräch“ titulierte Treffen im Campus W in Mellendorf von Björn Böhnke lediglich als Video aufgezeichnet. Dieses ist unter dem Link https://bit.ly/352ho2x auf dem Youtube-Kanal abrufbar.

Diskussion der „Parents for Future“ Wedemark ist digital aufrufbar

Der Bürgermeister erinnerte dabei an sein kurz vor der Kommunalwahl im vergangenen September vorgestellten 100-Tage-Programm der Wedemärker Sozialdemokraten. So soll etwa die Möglichkeiten für erneuerbare Energien mit Wind- und Solarparks ausgebaut werden. Zudem schwebt der Gemeinde eine stärkere Bürgerbeteiligung zur Klimapolitik vor. Damit einhergehend sollen Wedemärker mehr Informationen bei dem Wunsch zu einer Haussanierung erhalten. Auch das von Zychlinski ins Auge gefasste Projekt zu einer verstärkten Wiederaufforstung wurde angesprochen.

Doch reicht das alles, um die angestrebte Klimaneutralität der Gemeinde zu erreichen? Nach Meinung der beiden Gründerinnen der Initiative, Antje Pobloth und Claudia Schwegmann, wohl eher nicht. Noch nicht. Denn um diese zu erreichen, sei unter anderem „die Schaffung zusätzlicher Personalstellen in der Verwaltung unerlässlich, damit Fördermittel beantragt und verwaltet werden können“, heißt es weiter. Bisher sei dahingehend aber noch nichts geschehen, konstatieren Pobloth und Schwegmann.

Nachfrage nach Wohnraum forciert Flächenverbrauch

Als weiteres Manko hat die Initiative den immensen Flächenverbrauch in der Wedemark ausgemacht. Dieser müsse dringend reduziert werden. Etwa mit alternativen Wohnideen in der Gemeinde, damit zwar bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, ohne noch mehr Natur zu versiegeln, heißt es von der Initiative weiter. Der Verwaltungschef begründete diesen aber mit der aktuell hohen Nachfrage nach Wohnraum.

Gleichwohl: Bürgermeister Zychlinski deutete an, dass bei der Energieerzeugung speziell auch die eigenen Liegenschaften in den Fokus genommen werden würden. Geprüft werde, welche Dächer sich etwa für Fotovoltaikanlagen eigneten und welche weniger. Mehr noch: Perspektivisch soll auch ein neuer Windpark im Forst Rundshorn entstehen. Zudem seien zwei Solarparks entlang der Autobahn A7 in Planung, kündigt der Bürgermeister an. Bei den erneuerbaren Energien könnten auch Betriebe und Privathaushalte helfen. Dabei solle vor allem auch die finanzielle Förderung von Bund, Land und Region entsprechende Anreize bieten, kündigt Zychlinski an.

