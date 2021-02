Wedemark/Roye

Die guten Beziehungen zwischen der Gemeinde Wedemark und ihrer französischen Partnergemeinde Roye machen sich nicht immer nur an großen Ereignissen fest. Auch in der Corona-Zeit halten die Partnerschaftskomitees die Verbindung zueinander aufrecht – und die Vorbereitungen für die Zeit nach dem Ende der Pandemie laufen bereits.

Komitees schreiben sich gegenseitig Briefe

„Gerade in Ausnahmezeiten wie diesen ist es ein besonderes Gut, sich auf freundschaftliche Weise miteinander verbunden fühlen zu können“, sagt Dunja Maaß, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees der Wedemark. Zum Jahreswechsel versicherten sich die beiden Komitees aus Roye und der Wedemark ihre Verbundenheit gegenseitig per Brief. „Wir wünschen unseren Freunden aus der Wedemark ein schönes Jahr 2021“, ließen die Franzosen ihre Partner darin wissen und bekräftigen: „In diesen schwierigen Zeiten denken wir an Sie. Wir teilen Ihre Ängste und müssen, genauso wie Sie, viele Regeln einhalten.“

Geteiltes Leid ist halbes Leid – das lässt Dunja Maaß positiv nach vorn blicken: „Wir hoffen sehr, dass die Umstände bald wieder besser werden und wir uns vielleicht noch in diesem Jahr wiedersehen können“, grüßte sie die Partner in Frankreich.

Dass die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden funktioniert und auch jenseits der offiziellen Bahnen gelebt wird, beweisen die lebendigen Kontakte auf der Ebene der Vereine. Die Bogenschützen des SV Scherenbostel erhielten ebenfalls Post zum Jahreswechsel von ihrem Pendant-Verein aus Frankreich und halten wenigstens auf dem schriftlichen Weg auch unter Corona-Bedingungen die Freundschaft aufrecht.

Wedemark will die Partnerschaft weiter intensivieren

An Herausforderungen könne man auch wachsen, sagt Dunja Maaß: „Mögen wir gestärkt und noch intensiver miteinander verbunden aus diesen Zeiten hervorgehen“ – das wünscht sie über die Ländergrenze hinweg.

Die Wedemark bereitet sich darauf vor, die seit 1984 bestehenden Beziehungen in den Norden Frankreichs noch weiter zu intensivieren. Für das Komitee wird derzeit eine neue Geschäftsordnung erarbeitet. Außerdem bringen sich immer mehr Vereine ein. „Wir nutzen die Zeit, damit es nach Corona übergangslos weitergehen kann“, erläutert Maaß ihre Strategie. Demnächst will sie mit allen Mitgliedern in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen besprechen.

Von Frank Walter