Brelingen

„Es war mir eine Ehre, für zehn Jahre eure Pastorin zu sein“, sagt Debora Becker, während sie vor ihrer Gemeinde in der Brelinger Kirche St. Martini steht und Ovationen im Stehen erhält. Spätestens in diesem Moment fließen bei einigen Besuchern die Tränen. Nach einem zweistündigen Gottesdienst ist die Zeit für den Abschied gekommen. Viele drücken die bisherige Pastorin danach ganz fest oder geben ihr nette Worte mit auf den Weg.

Debora Becker auf der Kanzel - das sahen die Brelinger am Sonntag zum letzten Mal. Quelle: Stephan Hartung

Schon am Mittwoch startet ihr Flugzeug in die USA

Becker zieht mit ihrer Familie, zu der auch die beiden Töchter Henrike und Hella gehören, in die USA. Bereits am Mittwoch startet das Flugzeug nach Washington. Ihr Mann Christian ist Mitarbeiter des Bundesverteidigungsministeriums und übernimmt als Austauschoffizier für drei Jahre eine Stelle im Pentagon, dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium.

In ihrer eigenen Abschlusspredigt stellte sie sich in Bezug zur Geschichte Abrahams, der ein neues Land gezeigt bekommt und dorthin geht. „Für uns ist es ein Aufbruch“, sagte Becker und sprach von einem „One-Way-Ticket“. Im Gespräch mit dieser Zeitung verriet sie, „dass wir uns einfach darauf freuen, als Familie zu leben“. Denn ihr Mann war für seinen Arbeitgeber werktags in Berlin und kam an Wochenenden nach Hause – dann hielt seine Frau allerdings vor allem die Gottesdienste. Auch wegen der kleinsten Tochter, die zehn Wochen alt ist, wird sie nun vorerst nicht mehr arbeiten.

Beim Gottesdienst gab es viel Musik von jungen Mitgliedern der Kirchengemeinde. Quelle: Stephan Hartung

Am 30. Januar 2011 erfolgte Beckers Ordination – damals war sie die erste Frau in diesem Amt in Brelingen. Es schloss sich eine dreijährige Probezeit an. Am 29. Juni 2014 berief die evangelisch-lutherische Landeskirche sie zur Pastorin auf Lebenszeit. Wie wohl sich Debora Becker in der Brelinger Kirche schon zu Beginn fühlte, zeigte sich wenige Wochen später: Im August heiratete sie dort und legte ihren Mädchennamen Knoblauch ab. „Gefühlt war damals bei der Trauung komplett Brelingen auf den Beinen“, sagte Marion Bernstorf, Vorsitzende des Kirchvorstands.

Superintendent Holger Grünjes nimmt Entpflichtung vor

Die Nachfolge der Pastorin ist noch nicht geregelt und hängt von der Ausschreibung der Stelle ab. Die offizielle Entpflichtung Beckers vollzog nun Superintendent Holger Grünjes. „Man hat ihr immer den Stolz angemerkt, in dieser Kirche und in dieser Gemeinde tätig zu sein“, sagte Grünjes, der von einem Gespräch mit Debora Becker berichtete, indem er sie nach ihren persönlichen Höhepunkten aus ihrer zehnjährigen Tätigkeit gefragt hatte. Für Becker sei es aber ein einziges Highlight gewesen, viele Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu feiern oder zu trauern. Eine Besonderheit stellte Grünjes aber heraus: Debora Becker hat in der Corona-Zeit „den Gottesdienst zum Mitnehmen zu einer Blüte gebracht.“

Superintendent Holger Grünjes entpflichtet Debora Becker. Quelle: Stephan Hartung

Zum Abschied eine Eiche

Becker hatte wenige Tage vor dem Abschiedsgottesdienst im Ereignispark am Brelinger Friedhof eine Eiche gepflanzt. „Und die hält bestimmt 100 oder 200 Jahre“, sagt die Ex-Pastorin und blickt im Zusammenhang mit dieser Pflanzaktion mit einem Augenzwinkern zurück auf ihren Start als Pastorin in Brelingen vor zehn Jahren. „Damals hatte sich schnell herumgesprochen, dass die neue Pastorin bezüglich Gartenarbeit einen schwarzen Daumen hat.“ Die Brelinger werden sie aus vielen Gründen in guter Erinnerung behalten.

Von Stephan Hartung