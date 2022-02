Wedemark

Die Gemeinde Wedemark kann sich über zusätzliches Geld freuen. Nachdem sie bereits im Dezember die Zusage zu einer Bundesförderung von exakt 344.875 Euro aus dem Programm für zukunftsfähige Innenstädte und Zentren erhalten hatte, wurden nun weitere 755.000 Euro Fördermittel für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ vom niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung bewilligt. „Diese Chancen ergeben sich für uns nicht sehr häufig“, freute sich Wirtschaftsförderin Antonia Hilger.

Förderfähig seien allerdings nur sogenannte Grundzentren, in der Gemeinde Wedemark kommen also nur Mellendorf und Bissendorf in den Genuss der zusätzlichen Mittel. Eine ganze Reihe von Anträgen befindet sich in der Vorbereitung. „Wir stehen dabei unter enormen Zeitdruck“, sagt Hilger. Denn die Anträge bei der N-Bank müssten bis spätestens zum 30. Juni gestellt werden. Gefördert würden auch nur Maßnahmen, die bis zum 31. März 2023 abgeschlossen werden können. Die Förderquote beträgt aber satte 90 Prozent – das heißt, die Gemeinde muss nur 10 Prozent, insgesamt also maximal 75.500 Euro, gegenfinanzieren.

Einzelhandelskonzepte für Bissendorf und Mellendorf

Wichtiges Projekt im Rahmen der „Perspektive Innenstadt“ ist die Entwicklung von Einzelhandelskonzepten sowohl für Bissendorf als auch für Mellendorf – Orte, die sich strukturell erheblich voneinander unterscheiden. Externe Büros sollen Ideen entwickeln, was sich unter Berücksichtigung aller aktuellen Aspekte, die sich seit dem ersten Corona-Lockdown auf den Einzelhandel ausgewirkt haben, konkret unternehmen kann, um den Geschäftsleuten den Rücken nachhaltig zu stärken.

Ein anderes Projekt, dessen Förderung beantragt werden soll, betrifft den Aufbau einer digitalen Infrastruktur für das Standortmarketing. Also etwa Plattformen, in denen sich die Einzelhändler mit ihren Produkten präsentieren können. „Es muss ja nicht jeder gleich einen Onlineshop aufbauen“, erläutert Hilger. „Aber wir wollen unsere Unternehmen in die Lage versetzen, mit den vorhanden Ressourcen die digitalen Herausforderung anzunehmen, um ihre jeweiligen Angebote digital so zu verknüpfen, dass die Leute bei ihnen einkaufen.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitale Aufbereitung der Gästeführer

Bei der Ankurbelung des Tourismus in der Wedemark soll die digitale Aufbereitung der bislang nur in gedruckter Form vorliegenden Gästeführer und der entsprechenden Angebote helfen. Auch die Inhalte des Geo-Erlebnispfads und anderer Umwelt- und Naturbildungsangebote sollen digital angepasst werden. Ebenfalls gefördert werden sollen Veranstaltungsreihen in Bissendorf und Mellendorf, wie etwa eine nachzuholende Feier zum zehnjährigen Jubiläum der Gästeführungen.

Die Geschäftswelt hat auch an der Wedemarkstraße in Mellendorf Probleme mit Corona. Mit Projekten im Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ sollen die Händler unterstützt werden. Quelle: Patricia Chadde

Weitere Projekte, für die wahrscheinlich die Zeit fehlt

Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Projekte, die Wirtschaftsförderin Hilger gern angehen würde. Etwa Fassadenbegrünung und Flächenentsiegelung, digitale Infoterminals an den Bahnhöfen, Begrünung von Laternen, Blumentröge zur Verschönerung der Ortskerne oder Kurzclips zur Wedemark als Werbeinstrument. Es sei jedoch fraglich, ob dafür noch Zeit bleibe, meint Hilger. Schließlich seien die Anträge für jedes einzelne Projekt sehr umfangreich – und jedes einzelne müsse auch vor Antragstellung genehmigt werden. Die ersten Projekte befinden sich derzeit auf dem Weg durch die Gremien, nach der Zustimmung kann die Umsetzung beginnen.

„Wir haben Maßnahmen erarbeitet, um unsere lokalen Strukturen nachhaltig zu verändern“, betont Hilger. „Wir möchten die lebendigen Ortschaften der Wedemark erhalten und die Lebensqualität, den lokalen Einzelhandel sowie Kultur und Tourismus auch über die Krise hinaus stärken.“

Von Andreas Krasselt