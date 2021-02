Elze

Der Freundeskreis der Pfarrscheune in Elze hat ein weiteres Sanierungsprojekt abgeschlossen. Das 1885 erbaute Gebäude verfügt nun im mittleren Teil über einen ebenen Pflasterbelag. Alle drei Pforten weisen zudem einen barrierefreien Zugang auf. Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen sowie Eltern mit Kinderwagen können ab sofort stolperfrei bei Veranstaltungen in den historischen Bau gelangen. Der Freundeskreis investierte 15.000 Euro in das Vorhaben.

Arbeiter heben 30 Zentimeter dicke Lehmschicht aus

Für die Sanierung des 130 Quadratmeter großen Fußbodens im Mittelteil der Pfarrscheune mussten Arbeiter laut Carsten Kiegeland, Vorsitzender des Freundeskreises Elzer Pfarrscheune, 30 Zentimeter dicken Lehmboden ausheben. „Historische Funde hat es bei dem Aushub in der 136 Jahre alten Scheune nicht gegeben“, berichtete der Vorsitzende. Die Fläche sei anschließend mit 30 Tonnen Mineralgemisch wieder aufgefüllt worden, sagte Kiegeland bei der Vorstellung des neuen, mit roten Klinkern gepflasterten Bodens.

Eine Gedenktafel erinnert an Bernhard von Cramm, den Bauherrn der Pfarrscheune in Elze. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Arbeiten hatten nach dem Ende der Frostperiode begonnen, sie dauerten acht Tage. Erich Scharlemann, ehrenamtlicher Bauleiter für das Sanierungsprojekt Pfarrscheune, hatte die Arbeiten überwacht. Vor den drei grünen Toren habe es zuvor Stufen gegeben, die in der Vergangenheit leicht zu Stolperfallen geworden seien. Deshalb gibt es jetzt vor jeder Tür eine wenig geneigte Rampe. „Diese sorgen für einen gefahrlosen Zutritt zur Scheune“, sagte Scharlemann.

Fußboden-Sanierung kostet 15.000 Euro

Finanziert hat der Freundeskreis den neuen Fußboden aus Spendengeldern, aus Erlösen von Veranstaltungen sowie durch einen Zuschuss der Sozialaktion „Aktion Mensch“. Nach Angaben von Kiegeland hat die „Aktion Mensch“ rund 40 Prozent der Kosten übernommen.

Den holprigen Lehmboden hat der Freundeskreis durch ebene Pflastersteine ausgetauscht. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vor zwei Jahrzehnten hatte es die Überlegung gegeben: Abriss oder Erhalt der 1885 errichteten Pfarrscheune? Der Freundeskreis hatte sich der Sache angenommen und nach und nach die Sanierung des historischen Baus vorangetrieben. Das Dach, die Holzdecke, die Türen und nun der Fußboden seien seitdem bereits erneuert worden, berichtete der Vorsitzende. Er schätzt die Kosten für alles zusammen auf 150.000 Euro. Was nun als Nächstes auf der Wunschliste steht, konnte Kiegeland nicht beantworten: „Da müssen wir uns erst einmal Gedanken machen.“

Im vorderen Teil der Pfarrscheune gibt es bei Veranstaltungen Kaffee und Kuchen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Freundeskreis hält am Programm fest

Fest steht, dass der Freundeskreis an seinem für 2021 geplanten Programm festhält. Losgehen soll es am Sonntag vor Ostern, 28. März, mit einem „Tag der offenen Pfarrscheune“. Man plane, Nistkästen zu bauen und Kaffee und Kuchen anzubieten, kündigte der Chef des Freundeskreises an. Auch die Veranstaltung „Bier, Bratwurst und Blasmusik“ will der Kreis auf die Beine stellen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass es trotz Corona weitergeht.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier