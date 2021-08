Mellendorf

Irgendwann schaut Madeleine Winter-Schulze auf die Uhr. Nicht, weil sie den Reporter rauswerfen will. Nein, die Wedemärkerin will auf keinen Fall das Mannschaftsfinale der Springreiter bei den Olympischen Spielen verpassen. „Gucke bitte mal, ob die Übertragung schon losgeht“, sagt Winter-Schulze zu ihrer Freundin Stella Muhle, die den Livestream startet und den Laptop auf den Terrassentisch stellt. Wer sich wie Madeleine Winter-Schulze so für den Spitzenreitsport engagiert und diesen als Mäzenin fördert, will die besten Pferde und Reiter der Welt in Aktion sehen.

In der ersten Woche der Olympischen Spiele war sie, in Begleitung von Muhle, sogar für sieben Tage live in Tokio dabei. Auf Einladung von Isabell Werth, die ein persönliches Gästekontingent besaß. Zur deutschen Dressurreit-Legende pflegt sie seit Anfang des Jahrtausends eine Freundschaft. Damals baute sich Werth einen eigenen Reitstall auf und lebte für eineinhalb Jahre vorübergehend auf dem Hof der Familie Winter-Schulze. Das galt auch für ihre Pferde, vor allem für Bella Rose. Mit der Stute gewann sie erst gerade in Tokio Gold mit der Mannschaft, im Einzel errang sie Silber. Und weil Bella Rose einen Teil der Ausbildung in Mellendorf absolvierte, steckt auch ein gutes Stück Wedemark in den Olympiaerfolgen.

Den Olympiasieg hat Winter-Schulze live erlebt

„Entsprechend aufgeregt war ich und habe mitgefiebert, weil ich Isabell schon so lange kenne, das Pferd auch. Einmal bin ich Bella Rose sogar geritten.“ Die Dressur erlebte sie live im Reitstadion. „Ich bin extra ein paar Meter zurückgegangenen, damit ich niemanden nervös mache“, berichtet Madeleine Winter-Schulze und lacht. „Ich habe mich riesig gefreut – mit viel Emotionen.“

Holte Medaillen in Tokio – und ist regelmäßig in Mellendorf: Isabell Werth auf ihrer Stute Bella Rose. Quelle: Stefan Lafrentz/imago images

Zwischendurch war sie sogar kurz im Fernsehen zu sehen, auch mit der deutschen Olympia-Kleidung. Die Kollektion gehörte aber nicht ihr, die erhielten nur die Athleten. „Vermutlich habe ich mir in diesem Moment nur kurz die Jacke von Isabell umgehängt.“ Winter-Schulze lernte nach dem Ende ihrer aktiven Zeit als Reitsportlerin Werth kennen, als sie die Chefin der deutschen Dressur-Equipe für internationale Championate war.

Das ist die erfolgreiche Karriere von Madeleine Winter-Schulze Die Wedemärkerin kam am 28. Juni 1941 als Madeleine Winter in Berlin zu Welt – als Tochter des erfolgreichen Automobilunternehmers Eduard Winter. Schon im Alter von zwölf Jahren gewann sie in ihrer Heimatstadt ihr erstes Reitturnier. Es folgten viele weitere Erfolge, zu den größten zählten die Siege bei den deutschen Meisterschaften 1959 (Dressur) sowie 1969 und 1975 (jeweils Springreiten). Mit ihrem Ehemann Dietrich Schulze baute sie eine Pferdezucht auf. Für ihre großen Verdienste im Sinne des Reitsports erhielt sie 2004 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Aber sie engagiert sich bis heute nicht nur im Pferdesport: Vor rund zehn Jahren gründete sie die Eduard Winter Kinderstiftung Berlin. In der Region Berlin-Brandenburg unterstützt die Stiftung Projekte für Kinder und Jugendliche im sozialen, medizinischen und bildungsfördernden Bereich.

Wegen Corona wenig Bewegungsfreiheit in Japan

Wegen der Corona-Bestimmungen in Japan ging es nur zwischen Flughafen, Hotel und Wettkampfstätte hin und her. Das Hotel war für die Reitsportler, die ihre Disziplinen abseits von Tokio ausrichteten, das eigentliche olympische Dorf. Winter-Schulze wohnte damit im gleichen Gebäude wie Werth. Abends gab es einen kleinen Empfang. „Da habe ich die Goldmedaille natürlich auch mal anfassen dürfen“, berichtet sie. Es war ihr fünfter Besuch bei Olympia seit den Spielen in Athen 2004.

Oft wird sie in den Medien und in der Literatur – zuletzt schrieb sie einen Gastbeitrag für das von Regina Stahl geschriebene Buch „Vom Glück mit Pferden zu leben“ – als Grande Dame des Reitsports bezeichnet. Dabei gefällt ihr das eigentlich gar nicht so gut. „Ich bin einfach mit dabei und freue mich, wenn ich helfen und etwas tun kann – gern unterstützte ich die deutschen Teams, auch die jungen Reiter.“

Alexandra Pape (von links), Madeleine Winter-Schulze, Pawel Jurkowski, Anja Traut, Ines Bormann auf Lissario und Taher Charef gehören zum Team Winter-Schulze. Quelle: Stephan Hartung

„Das ist für mich meine große Familie“

Winter-Schulze lebt auf ihrer Anlage in Mellendorf nicht nur mit Pferden, sondern auch mit vielen Menschen. „Das ist für mich meine große Familie.“ Denn zum Team des Stalls gehören noch weitere Personen: Mitarbeiter im Stall, Ausbilder für Dressurpferde, Ausbilder für Springpferde, Therapeuten und Hausmeister.

Mit drei bis vier Jahren beginnt die Ausbildung

In dem Betrieb geht es um die Zucht von Dressur- und Springpferden. Den Fohlen fehlt es an nichts. Sie erhalten viel Auslauf, haben einen neuen Stall und reichlich Umgebung. Nach drei Jahren werden sie angezüchtet und damit gewissermaßen leicht „antrainiert“, erhalten dann aber noch einen Sommer zum Ausruhen. Als Dreieinhalb- bis Vierjährige beginnt die Ausbildung auf der Anlage zum Turnierpferd für Dressur oder Springreiten. Rund 50 Pferde befinden sich im Stall Winter-Schulze, jedoch sind nicht alle ihren eigenen.

Auf dem Außengelände erhalten die Pferde beste Bedingungen. Quelle: Stephan Hartung

Zum Gesamtbestand zählen auch die sogenannten Rentner. „Das sind Pferde, die ihre Wettkampfzeit hinter sich haben und hier die letzten Jahre ihres Lebens noch genießen können“, sagt Sabrina Plumhoff, die im Team die „Pferdeflüsterin“ ist und schon bei vielen Geburten dabei war. „Wenn es soweit ist, dann rufe ich erst den Tierarzt an und dann Frau Winter-Schulze – oft kann sie dann noch dabei sein, wenn ein Fohlen zur Welt kommt“, sagt Plumhoff.

Ob ein Pferd Talent hat, sieht man nicht immer sofort. „In den ersten Jahren lässt sich aber erkennen, ob sich ein Pferd gut bewegt, bevor es dann in die Aufzucht wechselt“, sagt Sabrina Plumhoff. Denn klar ist auch: Wenn die Pferde dann verkauft werden, folgt danach nicht sofort ein Sieg bei Weltmeisterschaft oder Olympia. „Es gibt genug Pferde, für die dann der Erfolg bei einem nationalen oder regionalen Turnier völlig okay ist“, sagt Winter-Schulze.

„Beerbaum und Werth sind in die Aufzucht involviert“

Welches Pferd für die ganz großen Championate taugt, wird dann in Abstimmung mit den Experten entschieden. „Ludger Beerbaum und Isabell Werth sind in die Aufzucht involviert“, sagt die 80-Jährige. So kommen die beiden Olympiasieger vorbei und schauen sich an, welche Pferde sie fürs Springreiten (Beerbaum) und die Dressur (Werth) gebrauchen und kaufen können. Zu Beerbaum entwickelte sich der Kontakt Mitte der Neunzigerjahre über den damaligen Bundestrainer Herbert Meyer. Die erfolgreiche Pferdezucht mit ihrem Mann Dietrich Schulze, der 2008 verstarb, wollte Madeleine Winter-Schulze damals eigentlich nicht mehr fortführen. In Beerbaum fand sie aber jemanden, der die Pferde weiter reiten konnte.

Auch Beerbaum und Werth zählt sie, neben ihren Mitarbeitern, als gute Freunde zur Familie. Die beiden Weltklassesportler waren vor wenigen Wochen zu Besuch in der Wedemark, als Madeleine Winter-Schulze 80 Jahre alt wurde.

Diskussion um Modernen Fünfkampf: Das sagt die Experten Die drastischen Bilder vom Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen verbreiteten sich weltweit – und sorgten für emotionale Diskussionen: Die Deutsche Annika Schleu büßte ihre klare Führung und damit auch eine mögliche Goldmedaille ein, weil das ihr zugeloste Pferd bei der Disziplin Springreiten verweigerte. Schleu versuchte, auch durch Ermunterung von Bundestrainerin Kim Raisner, das Tier durch Schläge in den Griff zu bekommen. Sie wurde dafür am Sonnabend von den Spielen ausgeschlossen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und Profireiterinnen wie Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth und Vielseitigkeits-Europameisterin Ingrid Klimke mahnten Regeländerungen im Modernen Fünfkampf an – die Praxis der Zulosens von Pferden müsse beendet werden. Das Drama vom Freitag war auch Thema im Stall Winter-Schulze in der Wedemark. Ein leichter Klaps auf den Hintern könne vielleicht mal helfen – etwa um das Pferd zu ermutigen, sagt Madeleine Winter-Schulze. „Aber das muss geregelt sein und nicht irgendwo hin.“ Allgemein betont die Chefin des nach ihr benannten Pferdezuchtbetriebs, dass man sich bei der Bewertung jeden Fall einzeln anschauen müsse. „Es ist immer die Frage, ob Ungehorsam des Pferdes oder Unfähigkeit des Reiters vorliegt. Denn wenn der Reiter schwach ist, dann merkt dies das Pferd und nutzt es aus.“ Für Gesprächsstoff sorgte auch das Reglement beim Fünfkampf, wonach das Pferd bis zu viermal verweigern kann. „Im Springreiten ist man nach zweimaliger Verweigerung raus. Ich kann nicht verstehen, warum man beim Fünfkampf ein ganz offensichtliches Widersetzten des Pferdes so lange durchgehen lässt. Das Pferd wird als Sportgerät benutzt, und das ist nicht in Ordnung“, sagt Stella Muhle. Sie ist Pferdetherapeutin und lebt auf der Anlage von Madeleine Winter-Schulze. Sie ergänzt: „Beim dritten Mal ist das schon eine Quälerei für die Pferde. Weil man längst sieht, dass es nicht will – oder nicht kann, vielleicht weil es Schmerzen hat.“ Stella Muhle kritisiert auch die Tatsache, dass das Pferd dem Athleten zugelost wird. Bei den Pferden handele es sich zwar auch um Turnierpferde. Aber eine enge Beziehung, die sich bei den Spezialisten über Jahre aufbaue, könne nicht vorhanden sein. „Wenn Pferd und Reiter ein Team sind und ein gegenseitiges Vertrauen da ist, dann springt das Pferd für den Reiter durchs Feuer.“

Von Stephan Hartung