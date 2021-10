Bissendorf

Bissendorfer können am Sonnabend, 23. Oktober, gemeinsam üben, wie man Blumenzwiebeln richtig pflanzt – und dann selbst andernorts auf öffentlichen Grünflächen weitermachen, damit der Ortsteil im Frühjahr erblüht.

Wie in den vergangenen Jahren denkt der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf (VNV) auch in diesem Herbst schon an den kommenden Frühling. Jetzt ist Pflanzzeit für Muscari, Krokus, Narzisse und Co. Neu in diesem Jahr ist die Pflanzkooperation mit der Gärtnerei Klipphahn. Der Vereinsvorsitzende Rainer Finkendey hat mit Achim Klipphahn eine Schulung vereinbart, bei der Bissendorferinnen und Bissendorfer lernen können, wie eine fachgerechte Pflanzung vorgenommen werden sollte.

Treffen in Bissendorf-West

Dazu treffen sich Interessierte am Sonnabend, 23. Oktober, um 14 Uhr am Kinderspielplatz Bissendorf-West (Auf den Ackern/Ecke Ernst-Sperber-Weg). Dort werden dann unter Anleitung Probepflanzungen auf der benachbarten Grünfläche vorgenommen. Bürger und Bürgerinnen, die dabei helfen möchten, das Dorf im Frühjahr aufblühen zu lassen, sind dazu eingeladen mitzumachen. Der VNV hofft auf viele „Mitpflanzer“.

Blumenzwiebeln gibt es auch noch nach dem Termin

Bei diesem Termin werden auch Blumenzwiebeln an Bürger ausgegeben, die diese dann auf anderen öffentlichen Grünflächen eigenhändig in die Erde bringen können. Wer es zum Treffen am Sonnabend nicht schafft, der kann sich auch im Nachgang per E-Mail an kontakt@vnv-bissendorf.de oder telefonisch oder per SMS unter (0151) 14212830 vom 1. bis 6. November melden und seinen Bedarf an Blumenzwiebeln für die öffentliche Grünfläche vor der eigenen Haustür benennen.

Der VNV selbst wird in diesem Jahr in kleinen Gruppen Blumenzwiebeln in Bissendorf-West, an der Straße Am Kummerberg und an der Burgwedeler Straße setzen.

Von Frank Walter