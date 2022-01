Mellendorf

Nach der Premiere der Klassikreihe mit dem Cellisten Oliver Mascarenhas im November setzt die Mellendorfer Pianistin Nicoleta Ion zum Jahresbeginn die Reihe der „Wedemärker Meisterkonzerte“ fort. Die ab sofort monatlich stattfindenden Konzerte sollen ein Zeichen für hochkarätige Kulturveranstaltungen außerhalb der Landeshauptstadt setzen.

Unter dem Titel „Ein Herz von Sehnsucht so heiß” präsentiert die Pianistin und Spezialistin für historische Aufführungspraxis Klavierwerke von Franz Schubert und Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe am historischen Flügel. Die Konzerte beginnen am Sonntag, 23. und 30. Januar, jeweils um 17 Uhr an der Wedemarkstraße 26a in Mellendorf.

Details zu den Meisterkonzerten finden sich auf der Homepage www.nicoleta-ion.de. Karten zu 30 Euro (für Schüler und Studenten 10 Euro) können unter Telefon (05130) 9689960 sowie per E-Mail an kontakt@nicoleta-ion.de reserviert werden. Es gelten die 2G-plus-Regeln.

Von Frank Walter