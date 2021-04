Mellendorf

Was essen wir, wenn wir Fisch auf den Teller bringen? Die Gymnasiastin Hanna Anschütz wollte es genau wissen und kam – nach eigenen Recherchen – auf jede Menge Plastik aus den Meeren. Erfindungsreich und kreativ hat sie daraus ein Plakat gestaltet, und mit ihr blickt die ganze Klasse 8D am Gymnasium Mellendorf mit einigem Stolz auf die Aktion: Was den Schülern der Kunstunterricht im Corona-bedingten Homeschooling gebracht hat, hängt jetzt an Litfaßsäulen in Mellendorf aus.

Drei Plakate der insgesamt 22 Gymnasiasten stehen im Ergebnis für das kreative Schaffen der Klasse, das eben auch ohne Präsenzunterricht möglich war. Diese drei Entwürfe haben die Schülerinnen und Schüler gleich digital hergestellt, andere in der Klasse arbeiteten lieber klassisch mit Pappe, Papier, Farben und Materialien und schickten ihrer Kunstlehrerin Stephanie Westphal das Ergebnis als Fotodatei.

Die Plakate haben etwas zu sagen

„Da sieht man mal, was Schüler heute im Homeschooling leisten“, bestätigte die Fachlehrerin beim Ortstermin mit den Schülern und der Schulleitung an der Litfaßsäule an der Ortsriede/Ecke Schaumburger Straße in Mellendorf. Sie hatte der Klasse die Aufgabe gestellt, „Plakate zu gestalten, die etwas zu sagen haben“. Als Thema mit Aussagekraft griff Mats Fricke zu den bekannten bunten Smarties. „Alle Menschen sind gleich, es gibt viele Smarties in vielen Farben, aber alle in einem Glas“, machte er deutlich. Mit Analphabetentum befasste sich Gabriel Luczyk aus der 8D. „Dazu gibt es nicht so viele Plakate“, erklärte er. „Nicht lesen und schreiben zu können, ist aber die Ursache für viele andere Themen.“

Hanna Anschütz aus der 8D des Gymnasiums hat dieses Plakat hergestellt - nach viel Recherche. Das Ergebnis ist ein öffentlicher Denkanstoß. Quelle: Privat

Auch an der Litfaßsäule Berliner Straße/Ecke Hellendorfer Kirchweg sind die plakativen Denkanstöße zu sehen. Wer sie gibt – das erfahren Betrachter leider nicht. Verdient hätten es die jungen Künstler. Vielleicht liegt es daran, dass es Mats‘ Vater war, der die Idee des Sohnes aufgriff und als Profi in seiner Doppelrolle nicht so hervortreten wollte. Auch gehe es ja um die ganze Klasse 8D, betonte Harald Fricke. Als Elternteil und Inhaber einer Werbeagentur begleitete er die Aktion und stellt als Sponsor den Platz auf seinen Litfaßsäulen noch in dieser Woche weiter öffentlichkeitswirksam zur Verfügung.

Nächste Aktion soll folgen

Anschließend aber sind die Flächen für andere Plakate gebucht. „Es war ja eine ganz spontane Geschichte. Mein Sohn hatte mich angesprochen, ob ich ein Plakat von den Arbeiten veröffentlichen könnte“, berichtete Fricke am Dienstag auf Nachfrage. Wie es weitergehe? Er habe der Schulleitung nun vorgeschlagen, in der Zukunft eine Aktion solcher Art zu wiederholen. „Ich würde das gern weiter unterstützen, auch wenn es nicht die Klasse meines Sohnes ist“, stellte er in Aussicht. Zumal: Die beiden Litfaßsäulen stehen gut sichtbar in der Nähe des Schulzentrums. Die Agentur Fricke in vierter Generation mit Sitz in Bissendorf unterstützt auch die Aktion auf der Seite www.zusammen-wedemark.de im Internet.

Erstmalig so öffentlich

„Das ist eine ganz, ganz tolle Sache“, bestätigte auch die stellvertretende Schulleiterin Franziska Jaap. „Die Aktion war erstmalig, dass wir mit Schülerergebnissen so an die Öffentlichkeit gehen.“ Normalerweise seien solche Arbeiten vor allem auf der Homepage des Gymnasiums zu entdecken.

Von Ursula Kallenbach