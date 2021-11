Mellendorf

Rund 90 Besucherinnen und Besucher haben sich am Mittwochabend im Schulzentrum Mellendorf versammelt, um an der Podiumsdiskussion zu den Themen nachhaltige Landwirtschaft und gesundes Essen in der Region teilzunehmen. Die Organisatoren von Parents for Future Wedemark und dem Ernährungsrat Hannover und Region freuten sich über das große Interesse.

Schlachter, Landwirte, Aktivisten von Parents for Future und Vertreter der Region waren sich einig: Im Bereich der Agrarwirtschaft müssen Veränderungen her. Das machten nicht nur bundesweite Zahlen zu „ökologischen Kosten“, sondern auch das Höfe-Sterben in der Wedemark deutlich.

Veranstalter freuen sich über Verstärkung

Wichtige Stichpunkte waren der Fleischkonsum, der aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen reduziert werden sollte, die nötige Bereitschaft der Verbraucher, angemessene Preise für nachhaltige Lebensmittel zu bezahlen, die Zusammenarbeit unter den Landwirten sowie die regionale Lebensmittelbeschaffung für kommunale Kantinen. Auch die Themen Permakultur und regenerative Landwirtschaft haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigt.

Die Veranstaltung sollte allerdings nur der Auftakt für konkretere Vorhaben sein. Die Parents for Future Wedemark laden Interessierte ein, sich in Projekten zum Thema Ernährungsbildung unter Verbrauchern und Vermarktungsstrategien mit Großabnehmern zu engagieren. Zwölf Personen haben sich bereits vor Ort für diese Weiterarbeit angemeldet. Weitere Interessierte können sich per E-Mail an parents4future@web.de melden.

Von Janna Silinger