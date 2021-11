Meitze

Die Pläne für das größte Energie-Infrastrukturprojekt in der Gemeinde Wedemark werden konkreter. Landwirt Helmut Bäßmann will auf einer Fläche von 19,5 Hektar an der Autobahn 7 nahe Meitze eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage bauen. Die Wedemärker Politik hat ihre Unterstützung zugesichert und grünes Licht für den weiteren Planungsprozess gegeben. Dabei gilt es jedoch noch einige Hürden zu überwinden. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Gemeinde danach stolz auf das Projekt ist“, sagte Bäßmann.

Hier wird der Platz sein für das Südteil. Im Hintergrund zu erkennen: Der Fuhrberger Weg überquert die A 7. Quelle: Stephan Hartung

Konkret plant der Landwirt, Solarmodule auf zwei Abschnitten zu bauen – einen Teil nördlich der Autobahnraststätte Osterriehe und einen südlichen Teil in der Nähe der Autobahnüberführung des Fuhrberger Wegs. Die Anlagen würden jeweils 40 Meter entfernt von der Straße stehen. Bei den Kollektoren handelt es sich um sogenannte aufgeständerte Anlagen mit einer maximalen Höhe von 80 Zentimetern. Bäßmann hat für das Gesamtprojekt eine kleinere und eine größere Variante vorgeschlagen. Bei der von ihm präferierten Letzteren würde die Leistung am Ende bei 26 Megawatt Peak liegen, was rechnerisch dem Stromverbrauch von 6200 Haushalten entspricht.

Region sieht Umsetzungsprobleme auf der Nordfläche

Die Anlage erzeuge CO2-neutralen Sonnenstrom und helfe, die Klimaschutzziele Deutschlands zu erreichen, heißt es in der Projektbeschreibung. Die an der Genehmigung beteiligte Region Hannover begrüße grundsätzlich solche Projekte, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann. In einer Voreinschätzung hat die Behörde die geplante Nordfläche jedoch als kritisch eingestuft. Denn sowohl im Landesraumordnungsprogramm als auch im regionalen Raumordnungsprogramm seien Flächen eingezeichnet, die unter den sogenannten landwirtschaftlichen Vorbehalt fallen, erklärt Abelmann. Damit sollen Böden für die Landwirtschaft geschützt werden, die ein hohes Ertragspotenzial aufweisen. Der Bau von großen Fotovoltaikanlagen ist dort also eigentlich nicht gestattet.

„Es gibt keinen besseren Standort für eine Fotovoltaikanlage“

Bäßmann zeigt sich dennoch positiv gestimmt, dass beide Teilbereiche klappen könnten. Denn der Landwirt will die Flächen, die ihm zum größten Teil selbst gehören, auch nach dem möglichen Bau der Fotovoltaikanlage weiter bewirtschaften oder beweiden – etwa mit Blühstreifen, Grünfutterschnitt oder Schafen. Möglich wäre dies durch die aufgeständerte Bauweise, wobei keine Fläche versiegelt wird.

Zudem sehen sowohl die Gemeinde als auch Bäßmann in den Böden keine besonders hohe Qualität. Die Flächen seien durch die Lage an der Autobahn vorbelastet und wiesen geringe Bodengüter auf, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Auch bislang hat der Landwirt selbst dort deshalb nur extensive Landwirtschaft betrieben, also nicht besonders ertragreich anbauen können. „Es gibt keinen besseren Standort für eine Fotovoltaikanlage“, sagt er.

Die Gemeinde jedenfalls hat nun zunächst die Vorbereitungen für beide Gebiete eingeleitet. „Sollten sich die Belange der Raumordnung nicht innerhalb der regulären Zeitdauer einer solchen Planung von circa eineinhalb Jahren positiv klären lassen, würde das Verfahrensgebiet geteilt und vorerst nur für die südliche Fläche fortgeführt“, erklärt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Bäßmann würde die Anlage wahrscheinlich auch nur in Teilen bauen. Allerdings habe er bereits in die Planung sehr viel investiert. Und das Projekt würde rentabler werden, je mehr Fläche er mit Kollektoren ausstatten könnte. Insgesamt beliefen sich die Kosten für die große Variante auf 8 bis 11 Millionen Euro, sagt Bäßmann.

Bäßmann hat Anlieger mitgenommen

Mit Gegenwind aus der Bevölkerung rechnet er für sein Großprojekt indes nicht. Bevor das Projekt bekannt wurde, habe er mit Anliegern, Bürgerinitiativen und Ortsbürgermeister gesprochen. Im Laufe des Verfahrens soll zudem ein sogenanntes Blendgutachten erstellt werden. Laut Projektunterlagen plant Bäßmann mit dem Baustart 2023 und einer Inbetriebnahme Ende 2023. Die Anlage soll dann mindestens 40 Jahre laufen.

Von Sebastian Stein