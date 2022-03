Wedemark

Ein Beirat soll auch in der Gemeinde Wedemark den Klimaschutz voranbringen, doch über Details gab es zwischen den Parteien im Rat erhebliche Meinungsunterschiede. Da aber bei diesem brisanten Thema letztlich doch alle an einem Strang ziehen wollen, haben sich die Beteiligten in einer Abstimmungsrunde am 1. Februar auf ein Konsenspapier geeinigt, das am Mittwochabend im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Gebäude sowie am Donnerstagabend im Ausschuss für Planen, Bauen und Wirtschaftsförderung vorgestellt wurde.

Die Arbeit des Gremiums soll sich am Ziel des Klimaschutzprogramms ausrichten, dass die Gemeinde bis 2030 klimaneutral sein soll. Es ist vorgesehen, dass das Gremium bei der Aufstellung des Klimaschutzprogramms berät, kurzfristige Projekte vorschlägt und ausarbeitet und die Arbeit in den Fachausschüssen und im Gemeinderat begleitet, wozu jeweils ein Vertreter dort zugelassen sein soll. Dort soll der Beirat auch Themen vorschlagen dürfen. Er soll externe Experten hinzuziehen und die Fortschritte bei den Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde bewerten.

Vereine und Verbände vertreten

Der ADFC, die Bürger-Energiegenossenschaft Wedemark, Parents for Future und Fridays for Future, der Nabu, der Umweltrat des Campus W, die Jagdgenossenschaft und das Landvolk sollen jeweils mit einem oder zwei Vertretern im Klimabeirat vertreten sein. Zusätzlich können weitere Personen zu einer Mitarbeit eingeladen werden, wenn auch zunächst nur für ein Jahr. Zu einzelnen Themen sollen auch Vertreter anderer Gruppen und Vereinen zu Sitzungen eingeladen werden. Es ist geplant, dass das Gremium alle zwei Monate öffentlich tagt.

„Wir haben sehr zügig zu einem gemeinsamen Ergebnis gefunden“, freute sich der Vorsitzende des Klimaschutzausschusses Walter Zychlinskis über den erzielten Konsens. Nur Heike Müller von der AfD ärgerte sich, dass sie dazu keine Einladung erhalten hätte. Worauf Zychlinski entgegnete: „Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, sich einzubringen.“

FDP befürchtet noch mehr Bürokratie

Kritik kam indes von der FDP. Johann-Hendrik Rodenbostel konnte nicht verstehen, wozu überhaupt ein neues Gremium benötigt würde, wo doch auch in den Fachausschüssen Kompetenz vorhanden sei. „Wir brauchen nicht noch mehr Bürokratie und Hürden“, sagte er. „Jeder, der sich einbringen möchte, kann doch auf diesen Ausschuss zugehen.“

Man wolle nach Möglichkeit alle Kräfte nutzen, verteidigte Zychlinski den Beirat. „So können die Gespräche ein noch höheres Niveau erreichen.“ Das Gremium würde Hinweise, Erfahrungen und Vorschläge mit einbringen, die außerhalb der eigenen Erfahrungen lägen. „Da sind ja auch Fachleute dabei. Wenn hilfreiche Vorschläge kommen, können wir nur dankbar sein.“

Ein kleiner Etat von 1000 Euro

Im Text der Beschlussvorlage waren dann noch ein paar kleiner Änderungen nötig. Auf Anregung von Timo Cramm (SPD) wurde noch ergänzt, dass die Beiratsmitglieder vom Gemeinderat bestätigt werden müssen, „um eine gewisse Kontrolle zu behalten“, wie er sagte. Und auf Anregung von Zychlinski wurde noch ein kleiner Etat von 1000 Euro unter anderem für Einladungen aufgenommen. Entsprechend geändert wurde die Vorlage im Klimaschutzausschuss und einstimmig angenommen. Am Folgetag stimmte auch der Bauausschuss zu.

Von Andreas Krasselt