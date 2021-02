Bissendorf/Berkhof

Der Verwaltungsausschuss des Rats der Gemeinde Wedemark hat zwei Auftragserteilungen beschlossen: Ingenieurbüros kümmern sich nun um die Technik für einen Kita-Neubau in Bissendorf sowie das neue Feuerwehrhaus in Berkhof.

108.000 Euro groß ist das Auftragsvolumen für die technische Gebäudeausrüstung des Kita-Neubaus am Kranichweg in Bissendorf. Die Gemeinde Wedemark will dort einen größeren Neubau für die evangelische Kita der St.-Michaelis-Kirchengemeinde errichten, künftig sollen laut Bürgermeister Helge Zychlinski fünf Gruppen unterkommen. Das kleinere Bestandsgebäude ist marode, eine Sanierung wäre nicht wirtschaftlich möglich. Der Rat hatte deshalb Ende 2019 grünes Licht für einen Neubau auf dem hinteren Teil des Geländes gegeben. Anschließend soll das Altgebäude abgerissen werden. Der Auftrag für die technische Gebäudeausrüstung geht nun an ein Ingenieurbüro aus der Wedemark.

Ebenfalls vom Verwaltungsausschuss beschlossen wurde nun der Auftrag für die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung für das neue Feuerwehrhaus in Berkhof. Das Volumen dafür beträgt 47.000 Euro, tätig wird ein Ingenieurbüro aus Hessisch Oldendorf.

Von Frank Walter