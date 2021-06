Wedemark

Nach der Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen suchen die Beamten des Polizeikommissariats in Mellendorf und des Präventionsteams nun gezielt Kontakt zu älteren Bürgerinnen und Bürgern in der Wedemark .

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, sei es während der Corona-Pandemie schwer gewesen, mit Senioren in Kontakt zu kommen, die nicht mehr so mobil sind oder keinen Zugang zum Internet haben. Erstmals setzt das Kommissariat im Gemeindegebiet deshalb das neue Infomobil ein. Am Montag, 14. Juni, und Mittwoch, 16. Juni, wird der Polizei-Bulli die Dörfer aufsuchen.

Polizisten warnen vor aktuellen Betrugsmaschen

Das Infomobil – ein VW-Bus – hat das Präventionsteam der Polizeiinspektion Burgdorf organisiert, mit dem es nun durch die Wedemärker Ortschaften tourt. Die Polizei hat dabei gezielt Standorte mit nicht so großem Publikumsverkehr ausgewählt, damit die Corona-Kontaktregeln eingehalten werden können.

Die Beamten wollen am Infobus aus nicht nur Prospekte ausgeben, sondern auch gezielt Auskunft erteilen. Dabei geht es um aktuelle Themen wie den neuen Dienstausweis der Polizei Niedersachsen oder die Sicherheit zu Hause und im Straßenverkehr. Auch die Aufklärung über aktuelle Betrugsmaschen ist geplant – so will die Polizei vor sogenannten Schockanrufen warnen, bei denen Kriminelle ihren Opfern am Telefon vorgaukeln, dass ein Familienmitglied wegen einer akuten Notlage umgehend Geld brauche.

Diese Haltepunkte fährt der Infobus der Polizei an:

Haltepunkte am 14. Juni:

9 bis 9.30 Uhr Gailhof, Neuer Kamp.

9.45 bis 10.15 Uhr Meitze, Dorfstraße Ecke Hastraweg.

10.30 bis 11 Uhr Elze, Feuerwehr, Wasserwerkstraße 13.

11.15 bis 11.45 Uhr Sprockhof, Berkhofer Straße 38.

12 bis 12.30 Uhr Hellendorf, Hellendorfer Straße/ Einmündung Grüner Weg.

12.45 bis 13.15 Uhr Brelingen, Feuerwehr, Twegten 18.

13.30 bis 14 Uhr Abbensen, Alte Zollstraße, Restaurant Zur Post.

Haltepunkte am 16. Juni:

9 bis 9.30 Uhr Negenborn, Feuerwehr, Klappenbrücke.

9.45 bis 10.15 Uhr Resse, Moorinformationszentrum.

10.30 bis 11 Uhr Wiechendorf, Im Ortfeld Ecke Ziegeleiweg.

11.15 bis 11.45 Uhr Scherenbostel, Fuhrenkamp/Ecke Ostpreußenweg.

12 bis 12.30 Uhr Bissendorf, Bürgerhaus.

12.45 bis 13.15 Uhr Bissendorf-Wietze, Wietze-Aue an der Einmündung zum Carl-Mangelsdorf-Weg.

Zudem bietet die Polizei am Donnerstag, 24. Juni, eine Telefonberatung für die Menschen in der Wedemark an, kündigt Wehr an. Zwischen 10 und 18 Uhr klären Beamte zu Themen wie Einbruchschutz, Stalking, Sicherheit im Straßenverkehr und etwa Trickbetrug am Telefon, an der Haustür oder im Internet auf. Dazu steht die Polizei online unter www.polizei-hannover.de sowie am Telefon unter (0511) 1091120 parat.

Von Sven Warnecke