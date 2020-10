Wedemark

Frank Bührmann kennt sich im Norden Hannovers aus. Er ist als Polizist bereits in Langenhagen und Burgwedel im Einsatz gewesen. Nun hat der 56 Jahre alte Beamte die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) im Kommissariat Mellendorf von seinem Amtsvorgänger Peter Trinks übernommen.

Bereits seit Mai ist Bührmann Chef von aktuell 31 Streifenbeamten, die für die Sicherheit in der Wedemark zuständig sind. Nach Auskunft von Polizeichef Jochen Sachweh wurden dem Kommissariat gleich mehrere neue, zusätzliche Kräfte für den Streifendienst zugeteilt.

Anzeige

Persönlicher Kontakt führt nach Mellendorf

Bührmann, von Hause aus Kriminalhauptkommissar, ist seit mehr als 20 Jahren im Einsatz- und Streifendienst aktiv. Seit gut 15 Jahren kennt er auch Sachweh – aus der gemeinsamen Zeit im Kommissariat in Langenhagen. Als nun der Dienstposten in der Wedemark frei wurde, habe er ob der persönlichen Beziehungen zugegriffen. „Das war eine leichte Entscheidung für mich“, bekennt Bührmann, der sich durchaus vorstellen kann, bis zum Dienstende in sechs Jahren in Mellendorf zu bleiben. Gleichwohl: „Man soll aber nie nie sagen“, sagt der ESD-Leiter.

Der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Töchtern trat 1983 in den damals noch möglichen Mittleren Dienst bei der Schutzpolizei in Hannoversch Münden ein. Später absolvierte er die dreijährige Ausbildungszeit für den gehobenen Dienst. Es folgten Stationen in diversen Verwendungen, unter anderem in der Pressestelle der Polizeidirektion Hannover sowie als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule der Polizei in Hildesheim.

Bekämpfung der Hauptunfallursachen stehen im Fokus

Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit – da greift er auch die Arbeit seines Vorgängers Trinks auf – bezeichnet Bührmann die Bekämpfung der Hauptunfallursachen: zu hohes Tempo, Alkohol und Drogen am Steuer sowie auch Ablenkung durch Handy oder Tablet während der Fahrt.

Die Wedemark sei stark vom Verkehr der nahen Autobahn 7 betroffen, betont der Polizist, der sich von der Situation auf den Straßen auch bei seinen täglichen Fahrten von seinem Haus in Sehnde nach Mellendorf ein Bild machen kann. Auch wenn die Baustelle auf der A 7 zwischen Berkhof und Schwarmstedt wohl im Dezember beseitigt sein wird, kann es etwa bei Unfällen auf der Autobahn in der Folge zu Staus auf Wedemarks Straßen kommen. Hier gelte es, auch gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark etwas für Verkehrsfluss und Sicherheit zu tun. Perspektivisch gelte das auch für die in naher Zukunft anstehenden Sanierungen der beiden Hauptverkehrsachsen, der Landesstraßen 190 und 310. Denn dann werde es wieder eng.

Von Sven Warnecke