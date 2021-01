Mellendorf

Eine 45 Jahre alte Frau hat in der Silvesternacht in der Wedemark deutlich zu viel Alkohol getrunken. Die Polizei zog die Autofahrerin in Mellendorf aus dem Verkehr.

Ein Zeuge beobachtete in der Silvesternacht gegen 3.30 Uhr, wie eine offensichtlich betrunkene Frau an der Wedemarkstraße in ein Auto stieg, um loszufahren. Der Zeuge alarmierte die Polizei, eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Wagen kurz darauf am Ortsausgang in Richtung Gailhof.

Anzeige

Lesen Sie auch: Hier geht es zu den Einsatzmeldungen aus der Wedemark

Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf Alkoholkonsum hindeuteten. Der Atemtest ergab 1,57 Promille. Bereits ab 1,1 Promille nehmen Juristen die absolute Fahruntüchtigkeit an. Die Ordnungshüter untersagten der Frau die Weiterfahrt, beschlagnahmten ihren Führerschein und brachten sie zu einem Bluttest ins Krankenhaus. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie ein.

Nicht bekannt ist, ob die Frau sich in ihrem Zustand auf den Nachhauseweg machen wollte. Das wären immerhin rund 130 Autobahnkilometer gewesen.

Von Frank Walter