Schlage-Ickhorst

Beamte des Polizeikommissariats Mellendorf haben am Sonnabendmorgen, 7. November, eine Autofahrt unter Drogeneinfluss beendet. Den Polizisten war gegen 7 Uhr ein weißer Ford Transit aufgefallen, dessen Fahrer in unsicherer Weise auf der Landesstraße 190 in Richtung Süden unterwegs war. Bei der Kontrolle auf der Langenhagener Straße in Schlage-Ickhorst stellten sie fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer aus einem Wedemärker Ortsteil unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ließen dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Den Transporter musste er stehen lassen.

Von Frank Walter