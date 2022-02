Wedemark

Gleich zweimal saß am Sonnabendmorgen, 12. Februar, ein 20-jähriger Mann am Steuer eines Fahrzeugs, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der junge Mann war mit einem Firmenwagen unterwegs, als die Beamten den Mercedes-Transporter um 7.35 Uhr im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle in Mellendorf anhielten. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Kurz darauf wurde der junge Mann allerdings erneut am Steuer des Fahrzeugs angetroffen. Im weiteren Verlauf hätten dem Beschuldigen eigentlich die Autoschlüssel abgenommen werden müssen, so ein Polizeisprecher. Es kam jedoch ein Kollege des Mannes zum Einsatzort, sodass der Beschuldigte auf dem Beifahrersitz Platz nehmen konnte. Gegen ihn werden nun zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

28-jähriger Mann entzieht sich in Resse einer Polizeikontrolle

Ebenfalls zwei Strafverfahren erwarten einen 28-jährigen Mann. Er war mit seinem Auto der Marke Volkswagen in Resse unterwegs, als die Beamten ihn wegen des nicht angelegten Gurtes kontrollieren wollten. Der Mann entzog sich der Kontrolle, konnte allerdings nach kurzer Zeit durch entsprechende Zeugenhinweise in einem Wohngebiet angetroffen werden. Bei der Kontrolle wurde schließlich festgestellt, dass für das Auto kein Versicherungsschutz vorliegt. Den 28-Jährigen erwartet außer einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von Cecelia Spohn