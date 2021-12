Bissendorf

Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass die Polizei einen 37-jährigen Ladendieb aus dem Heidekreis in einem Supermarkt an der Scherenbosteler Straße verhaften konnte. Der Angestellte beobachtete nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 14.30 Uhr, wie der einschlägig vorbestrafte Mann eine Flasche Whiskey einstecken wollte. Er alarmierte die Polizei, deren Beamte den 37-Jährigen durchsuchten. In einem Rucksack fanden sie sechs weitere Flaschen mit Whiskey, den Gesamtschaden geben die Ermittler mit knapp 133 Euro an.

Derzeit prüfen sie, ob der Täter allein oder mit einem Komplizen gehandelt hat. Denn Zeugen sagten aus, dass ein Auto auffällig davongefahren sei, nachdem der Ladendieb entdeckt worden war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 37-Jährige wieder auf freien Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05130) 977115 zu melden.

Von Antje Bismark