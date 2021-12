Wedemark

Polizisten haben am Mittwoch in der Wedemark Jagd auf Maskenmuffel gemacht, dabei auch auf die Einhaltung der derzeit allgemein geltenden weiteren Corona-Vorschriften geachtet. Dabei wurden die Beamten des Kommissariats Mellendorf von Kollegen der Polizeidirektion Hannover unterstützt. Das Hauptaugenmerk lag nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Wedemark, auf Bussen und Bahnen im Nahverkehr.

An diesem Tag kontrollierten die Beamten zwischen 8 und 13.30 Uhr 97 Passagiere. Die gute Nachricht: Seine Kollegen hätten keine Verstöße registriert, bilanziert Bebensee. Mehr noch: „Die Kontrollen fanden bei den überprüften Personen eine durchweg positive Resonanz.“

Von Sven Warnecke