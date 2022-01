Berkhof

Polizisten haben am Montagmorgen auf der L 190 in Berkhof einen 63-Jährigen ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war verbotenerweise in seinem Volvo unterwegs gewesen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Ordnungshüter die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf den 63-Jährigen Wedemärker kommt nun ein Strafverfahren zu.

Von Frank Walter