Gailhof

Die Polizei Wedemark hat am Freitag, 18. Dezember, einen Autofahrer auf dem Rasthof am Hessenweg in Gailhof gestoppt. Bei der Kontrolle um 4.10 Uhr witterten die Beamten bei dem 45 Jahre alten Fahrer eines Opel Corsa Alkoholgeruch.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, folgte ein Schnelltest mit dem Alkomaten. Da der Wert bei dem Mann aus der Wedemark bei 1,29 Promille lag, wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Großburgwedel angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Dem 45-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis abgenommen.

Von Sven Warnecke