Mellendorf

Eine Mellendorfer Polizeistreife hat in der Nacht zu Sonnabend um 1 Uhr an der Brelinger Straße in Mellendorf einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der 30-jährige Wedemärker fuhr nach Angaben der Beamten in Schlangenlinien. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab den Wert von 1,86 Promille. Im Anschluss musste der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat gegen den 30-Jährigen ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Von Sebastian Stein