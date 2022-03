Wedemark

Mit einem großen Peace-Zeichen wollten die Schülerinnen und Schüler der IGS Wedemark Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zeigen. Sie wollten zum Ausdruck bringen, dass der Krieg aufhören muss. Auch einzelne Schüler des Gymnasiums und der Realschule wollten mitmachen. Doch die Polizei stufte die von der Schülervertretung für Mittwoch organisierte Veranstaltung auf dem Sportplatz als Versammlung ein, für die eine Genehmigung hätte beantragt werden müssen. Deshalb und aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Aktion nicht in dieser Form stattfinden.

Polizei informiert wenige Minuten vor Beginn

Die Information der Polizei kam wenige Minuten vor dem geplanten Beginn am Mittwochmorgen. Demnach habe die Aktion einen „versammlungsähnlichen Charakter mit politischer Außenwirkung“. Diese hätte vorher entsprechend bei der Versammlungsbehörde angezeigt werden müssen. Das wurde sie nach Angaben der Polizei aber gar nicht oder nicht rechtzeitig. Zudem müssten aufgrund der Pandemie entsprechende Maßnahmen eingehalten werden, so die Polizei.

Schulleiterin Heike Schlimme-Graab sieht das anders. Es wäre eine Schulveranstaltung auf einem abgezäunten Gelände und eben keine Versammlung gewesen, argumentiert sie. „Wir hätten auch Masken getragen und Abstand gestanden“, sagt Schlimme-Graab frustriert. Am Ende hat die Entscheidung zur Durchführung der Veranstaltung zwar bei der Schule gelegen – allerdings mit der Konsequenz, dass das Vorliegen von Ordnungswidrigkeiten geprüft worden wäre. Die IGS entschied sich schließlich gegen die Aktion.

Partnerschule in Charkiw

Per Bartels hat als Teil des Schulsprecherteams die Aktion geplant: „Zuerst habe ich gedacht, dass das ein Scherz ist. Aber kurz danach habe ich gemerkt, dass es ernst ist“, sagt der 17-Jährige. Als „völlig unverständlich“ bezeichnet er die Einstufung als Versammlung. Zumal die Schülerinnen und Schüler täglich gemeinsam im Bus säßen und das ja schließlich auch dürften. „Wir wollten uns mit den Opfern solidarisieren und ein deutliches Zeichen setzen. Wir wollten Teil einer starken und weltweiten Bewegung sein, die diesen Krieg gegen einen unabhängigen, friedlichen Staat, die Ukraine, öffentlich ablehnt “, sagt er.

Und es geht sogar noch um viel mehr als um Solidarität. Es geht um Freundinnen und Freunde. Die IGS hat eine Partnerschule in der Stadt Charkiw, die derzeit besonders von den Angriffen betroffen ist. Die Schulleitung, andere Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler haben direkte Kontakte in die Ukraine, kennen manche von ihnen sogar von einem Austausch mit einer dritten Partnerschule in Polen persönlich. „Ich habe Kontakt zu einer Schülerin und stehe im ständigen Austausch mit ihr“, sagt Anastacia Kebernik, ebenfalls ehemalige Schulsprecherin. Kebernik sei in voller Sorge um ihre Freundin und deren Familie. „Sie flüchten immer wieder in einen Schutzbunker und dann wieder in ihr Haus, dort klirren regelmäßig die Fenster“, erzählt die 19-Jährige. „Mich nimmt das Ganze sehr mit, es ist nicht einfach“, macht sie deutlich.

Bürgermeister Helge Zychlinski bedauert die Einstufung der Polizei. „Ich werde mit dem Polizeikommissariats-Leiter besprechen, wie zukünftig ein so tolles Engagement der Jugendlichen unterstützt werden kann. Zumal dies als Schülervollsammlung der drei Schulen hätte gewertet werden können, die nicht unter das Versammlungsrecht fällt, sondern eine Schulveranstaltung wäre.“ Zychlinski werde die Schülerinnen und Schüler gern unterstützen, um die Aktion noch diese Woche durchführen zu können.

Aktion in Neustadt durfte stattfinden

Sogar die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wedemark stand bereits auf dem Schulgelände, um die Aktion aus der Höhe fotografisch festzuhalten. „Wir wollten das dann in Form eines Spendenaufrufs verteilen“, erklärt Bartels. Erst am Montag – und vor allem ohne Einwände – fand eine ähnliche Aktion des Gymnasiums Neustadt statt.

Schulleiterin Schlimme-Graab ist verärgert, dass das Engagement an ihrer Schule verboten wurde. „Es ist einfach schade, wenn Schülerinnen und Schüler für etwas brennen und es dann nicht stattfindet. Die Bürokratie habe die Aktion kaputtgemacht. Alternativ hätte man sich gewünscht, dass die Aktion aufgrund ihrer kurzfristigen Entstehung zunächst mündlich genehmigt und anschließend schriftlich eingereicht worden werde.

Schulleitung kämpft weiter für die Aktion

Doch unterkriegen lassen sich weder die Schüler noch die Schulleitung. Nun werde versucht, einzelne Veranstaltungen anzubieten. Die Schulleitung will außerdem an der Peace-Zeichen-Aktion festhalten. „Ich werde herausfinden, welche Anträge notwendig sind, damit die Aktion wie geplant stattfinden kann.“ Schließlich habe es so viel Zuspruch gegeben, und die jungen Leute wollen sich für die Demokratie einsetzen.

Von Cecelia Spohn