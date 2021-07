Elze

Normalerweise sind Leuchttürme etliche Meter hoch, massiv gebaut und dienen an der Küste der Sicherheit des Schiffsverkehrs. Nun sucht aber die Polizei in der Wedemark nach dem Eigentümer eines solchen Bauwerks – allerdings viel kleiner und nur aus Kunststoff. Doch der Reihe nach.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, erreichte das Kommissariat Mellendorf am Dienstag, 29. Juni, ein Hilferuf aus Elze. Dort hatte ein Anwohner eines Hauses an der Straße In der Horst auf seiner Terrasse den etwa 70 Zentimeter hohen Leuchtturm aus Kunststoff entdeckt, der dort aber nicht hingehört. Der Mann berichtete der Polizei, dass er in der Nacht zuvor gegen 0.15 Uhr ein lautes Scheppern in seinem Garten gehört habe.

Der Leuchtturm steht nun vorerst sicher verwahrt bei der Polizei in Mellendorf. Quelle: Polizei Mellendorf

Bebensee geht deshalb davon aus, dass Unbekannte den Turm dorthin geworfen haben. Dieser ist auffällig schwarz-weiß-rot lackiert und verfügt über eine batteriebetriebene Beleuchtung. „Da der Mellendorfer Polizei bislang kein entsprechender Diebstahl gemeldet wurde, wird der rechtmäßige Eigentümer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen“, sagt Bebensee. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Sven Warnecke