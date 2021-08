Bissendorf

Bei einer Kontrolle am Montag, 9. August, um 21 Uhr hat die Mellendorfer Polizei ein womöglich fremdes Fahrrad beschlagnahmt, das ein Mann mit sich führte. Nach einem Zeugenhinweis auf eine randalierende Person am S-Bahnhof Bissendorf trafen die Beamten vor Ort auf einen polizeibekannten 32-jährigen Wedemärker. Nach Angaben von Kriminalhauptkommissar Kai-Uwe Bebensee stand dieser offensichtlich unter Alkoholeinfluss – dazu führte er ein Fahrrad mit sich.

32-Jähriger ist schon häufiger aufgefallen

Der Mann konnte allerdings weder einen Nachweis vorlegen, dass das Rad ihm gehört, noch etwas zur Herkunft sagen. Zudem war der 32-Jährige in der Vergangenheit bereits häufiger mit Fahrraddiebstählen aufgefallen. Die Beamten haben deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet. Das Fahrrad hat die Polizei beschlagnahmt. Nun läuft die Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

So sieht das Fahrrad aus

Es handelt sich dabei um ein 24er Jugendrad (Mountainbike) der Marke „SERIOUS“, Typ „Rockville Hardtail“, in der Farbe schwarzblau und mit einer 21er Kettenschaltung von Shimano. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon (05130) 977115 sollte das Rad in Bissendorf oder anderswo in der Gemeinde Wedemark entwendet worden sein.

Von Sebastian Stein