Mellendorf

Unbekannte haben am Donnerstag, 20. Januar, am Bahnhof Mellendorf an der Wedemarkstraße ein Fahrrad gestohlen. Den Tatzeitraum schränken die Ermittler auf 7.50 bis 15.30 Uhr ein.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats hatten die Täter das sogenannte Faltschloss des gesichert abgestellten schwarzen Pegasus Trekkingrads aufgebrochen. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise werden unter Telefon (05130) 9770 erbeten.

Von Sven Warnecke