Brelingen

Nach einer Unfallflucht am Linnackerweg in Brelingen sucht die Polizei nun den Verursacher. Ein unbekannter Autofahrer war dort am Freitag zwischen 10.24 und 11.05 Uhr gegen die Heckklappe eines am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan gestoßen und dann geflüchtet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen sollten sich im Kommissariat Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, melden.

Von Frank Walter