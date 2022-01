Bissendorf

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bissendorf sucht die Polizei Wedemark den Verursacher. Nach Auskunft von Ermittlerin Andrea Gottschalk hatte ein Unbekannter am Freitag, 14. Januar, in der Zeit zwischen 7 und 14.10 Uhr einen an der Straße Langer Acker am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Škoda Octavia am Kotflügel vorn links touchiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, setzte der Täter seine Fahrt fort.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke